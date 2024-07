Ivana Icardi es la modelo e influencer hermana de Mauro Icardi. Y es de público conocimiento que no tiene una muy buena relación con Wanda Nara y su hermano ya que la hermana del futbolista no se lleva bien con la mujer que él escogió para ser su esposa.

Sin embargo, tras la polémica noticia de separación de la famosa pareja, la ex Gran Hermano publicó un sugerente mensaje en instagram en donde empieza a exponer todo lo que calló hasta el momento.

Ivana Icardi

Ivana Icardi revelo su verdad tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

"Algún día les contaré toda mi historia y todo el trasfondo..." escribió Ivana Icardi, quien tras la separación de su hermano y Wanda Nara decidió publicar a través de su cuenta de Instagram lo que se calló durante mucho tiempo.

A través de una series de historias, la hermana del futbolista decidió escribir un extenso testimonio: "No necesitas ser el más rápido, pero sí el más enfocado Miles de oportunidades las dejé pasar porque no quería, me aburrían, estaba acompañando a los demás en sus sueños o pensando en que iba a perder el tiempo".

Ivana Icardi

"Este año puedo decir que estoy enfocada, ilusionada y con ganas de luchar por lo que quiero... Algún día les contaré toda mi historia y todo el trasfondo, pero por ahora les comparto esto, por si hay alguien que se siente estancado como estuve yo durante tantos años", prosiguió Ivana Icardi.

Por último, la influencer culminó diciendo: "Tomen todas las oportunidades que se le presenten, hagan lo que más miedo les da. No pierdan nada y ganan mucha experiencia de vida”.

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara confirmó, a través de sus redes sociales, la separación con Mauro Icardi. Esta vez, a pesar de muchas especulaciones, la conductora y modelo compartió un comunicado donde confirma la noticia.

"Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. [...] No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto", fueron algunas de las palabras que escribió Wanda en su Instagram.

Así, Ivana Icardi reaccionó a través de sus redes sociales sobre la crisis matrimonial que están atravesando Mauro Icardi y Wanda Nara.

