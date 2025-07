Marta Fort, heredera del recordado Ricardo Fort, blanqueó cómo es su relación con Rocío Marengo en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV). La modelo de 21 años abrió su corazón, repasó vínculos familiares, habló del embarazo de Marengo y cómo fue construir una relación cercana con la pareja de su tío, Eduardo Fort.

Durante la entrevista, Marta rememoró momentos de su infancia, reflexionó sobre el legado de su padre y se mostró cercana con quienes hoy considera parte de su círculo íntimo. “Con mi familia me llevo súper bien”, aseguró con la espontaneidad que la caracteriza al ser consultada por Maugeri sobre sus relaciones más personales.

Marta Fort en +Caras.

Uno de los pasajes más emotivos de la entrevista fue cuando Marta recordó cómo se enteró del embarazo de Rocío Marengo. “Cuando me dieron la noticia de que estaba embarazada, toda la familia se rió porque yo no me lo esperaba”, confesó con una sonrisa.

La joven influencer describió cómo fue el momento que la sorprendió totalmente: “Me hicieron posar para una foto y me dijo que estaba embarazada y yo me quedé shock. Me emocioné con la noticia y todos se rieron porque yo ni soy de emocionarme ni me gusta mostrarme sensible, de hecho me dio un poco de vergüenza”.

Marta Fort celebró el embarazo de Rocío Marengo.

Consciente del largo proceso que atravesó la mediática para convertirse en madre, Marta Fort expresó: “Yo sé que era algo que venía buscando hace tiempo y que venía teniendo sus complicaciones con el tratamiento. Estoy muy feliz por ella”.

El vínculo con Rocío Marengo

De esta forma, la hija de Ricardo Fort dejó en evidencia el gran cariño hacia sus tíos y la estrecha relación que tiene con Rocío Marengo, quien hace más de una década que forma parte de la familia. Más allá de la emoción por el nuevo integrante que esta en camino, la modelo fue sincera sobre cómo se forjó el lazo con la famosa. En ese sentido, admitió que no fue inmediato, y explicó por qué: “No por ella en sí, sino porque yo soy muy desconfiada de la gente en general. Entonces, cualquier persona que se acerque a mí, a Felipe, a mi familia, me cuesta confiar y generar un vínculo bueno”.

Esta postura, según reveló, se construyó a partir de las malas experiencias que vivió en el pasado, tanto con su padre como con su hermano: “Fui viendo cómo muchas personas se aprovecharon de mi papá y de nuestra familia. Entonces, cuando me la presentaron a Rocío, como me pasa con las novias de mi hermano, me generó desconfianza”.

Marta Fort y Rocío Marengo.

Sin embargo, con el tiempo esa barrera emocional cayó. “Ella me demostró que nada que ver. Y me llevo súper bien, comparto mucho con ella ahora”, afirmó, dejando en claro que hoy tienen una relación muy cercana y sincera.

De esta forma, la entrevista de Marta Fort con Héctor Maugeri en +CARAS estuvo cargada de emoción y de momentos para destacar. Del recuerdo de su padre, Ricardo Fort, hasta su relación con Rocío Marango y la emoción por la llegada de un nuevo integrante a la familia, la joven abrió su corazón y, con la espontaneidad que la caracteriza, deslumbró ante las cámaras.