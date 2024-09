Valentina Zenere y Sebastián Ortega se volvieron tendencia en redes sociales, luego de que blanquearan su romance. La pareja se mostró en un pub en la noche porteña, donde no dudaron en posar juntos y apasionados. Sin embargo, no todas las reacciones ante la noticia fueron con felicidad. Sol Rivas, expareja del guionista, hizo un frío posteo en su cuenta de Instagram, tras el anuncio.

La reacción de Sol Rivas tras el blanqueo del romance entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere

Semanas atrás, desde la cuenta de Instagram Gossipeame, Marcia Frisciotti publicó una imagen que mostraba a Sebastián Ortega y Sol Rivas, una abogada y periodista deportiva, conductora en Fox Sports Argentina y Host en Directv Go, en la que se los veía compartiendo un momento. Allí comenzaron los rumores de romance, con testimonios que indicaban que efectivamente se mostraron muy afectuosos el uno con el otro. Desde entonces, se creyó que habían comenzado un romance. Pero la realidad es otra.

Días atrás, la panelista Juariu, luego de una minuciosa investigación, inidcó que se podría estar frente a un nuevo romance entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere, el director y la protagonista del spin-off de "El Marginal": "En el barro". Ante estos primeros rumores, la pareja no dudó en mostrarse públicamente, y salieron a bailar al pub "La Mala". Ambos disfrutaron de una fiesta con el elenco, y fueron filmados a los besos.

Sin embargo, ¿qué ocurrió con Sol Rivas? La periodista no se quedó callada ante la noticia, y compartió un llamativo posteo en su red social que no pasó desapercibido para los usuarios. La joven conductora posteó una selfie disfrutando de un día al aire libre, y expresó: “Pedazo de día”. El detalle que sobresaltó a todos fue que acompañó la postal de la canción “No Rain” de la banda Blind Melon.

Sol Rivas eligió destacar una parte importante del tema. “Todo lo que puedo decir es que mi vida es bastante sencilla. Me gusta ver charcos acumular lluvia. Solo quiero que alguien me diga ‘siempre estaré ahí cuando despiertes’”, expresa la letra. Los usuarios en las redes sociales comenzaron a hacer teorías y no les pareció una coincidencia. Por el contrario, notaron que se podría tratar de una fuerte indirecta a la nueva pareja.

Una nueva pareja siempre es una buena noticia para los fanáticos. Sin embargo, las reacciones de sus exparejas también llaman la atención. Valentina Zenere y Sebastián Ortega llenaron de emoción a todos los usuarios, pero la tajante reacción de Sol Rivas los mantuvo atentos. Si bien no se sabe mucho de la relación entre la periodista y el guionista, se puede considerar cómo terminó gracias al posteo de ella.

A.E