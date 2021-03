Reapareció Esmeralda Mitre con un drástico cambio de look

Esmeralda Mitre reapareció con un cambio de look total en el que se despidió del largo para un nuevo comienzo con el pelo corto. La actriz de 38 años se animó a un estilo diferente al que acostumbra a lucir y fue furor.

La figura luce ahora un corte estilo Garçon, ideal para quienes buscar arriesgarse y con el que no hay vuelta atrás. En su caso, lo completó con un flequillo recto y se dejó el rubio, clásico en ella.

Esmeralda Mitre contra a Marcelo Tinelli: "Me traicionó"

Esmeralda Mitre disparó contra Marcelo Tinelli por su salida del Cantando 2020. En una entrevista con Luis Ventura para Secretos Verdaderos, la actriz contó su verdad acerca de su enemistad con el conductor de televisión.

"Nunca más (trabajaría para él). Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo", expresó la figura.

Luego, continuó: "Pero me traicionás y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado. Siempre termina traicionando a la gente. Eso es lo que dicen todos y lo comprobé".

En la charla, Mitre detalló que el conflicto se desencadenó porque, después del Covid falso positivo, tomó la decisión de salir del programa pero se quedó una semana más porque se lo pidieron ya que era quien les deba rating, según contó.

"Le dije 'te banco una semana más, pero vos decís al aire que yo renuncio'. Me dejó en el aire garpando. Me dejó a mí que soy una actriz seria y de prestigio como una perdedora. Le dije 'a mí no me vas a ganar. ¿Este es tu juego? Mañana salgo yo a ver quién gana. Y gané'", cerró Esmeralda.