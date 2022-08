Piñón Fijo compartió un contundente mensaje después del escándalo con sus hijos Sol y Jeremías.

El artista subió en su cuenta oficial de Instagram una agenda de sus shows y de los eventos que fueron cancelados debido a esta polémica. "Ante constantes cambios en nuestra agenda y las preguntas sobre el estado de situación de cada show, aquí va un cuadro provisorio sobre el tema", comenzó Fabián Gómez su descargo.

"Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la justicia (ojalá pronto) la agenda se teñirá de rojo o verde según las pruebas presentadas. Gracias por la paciencia", siguió en el post donde mostró su itinerario en las diferentes provincias.

Reapareció Piñón Fijo y compartió un irónico mensaje tras el escándalo

Días atrás, Piñón Fijo se sacó el traje de payaso y habló como Fabián Gómez, debido a la denuncia de sus hijos que los acusaron de maltrato.

“Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas”, dijo en el audio que grabó para los medios.

“Debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, agregó.

Cómo es la actual relación de Piñón Fijo con sus hijos después del escándalo

Tras la repercusión por el descargo de Sol y Jeremías Gómez, los hijos de Piñón Fijo, el vínculo había empeorado y no hay posibilidad de una reconciliación.

“Me cuentan que si bien Piñon pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo, sentirían que todo tiene un límite y que ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

“Los hijos de Piñón están aconsejándose porque quieren ir a fondo me cuentan y él está anímicamente muy mal por no poder ver a sus nietos, todo parecería que podría terminar en la Justicia”, agregó.