Reapareció Roberto García Moritán y habló de Pampita: "Está sufriendo"

En las últimas semanas, Roberto García Moritán y Pampita son protagonistas de fuertes rumores que indican que la pareja habría tomado la decisión de terminar con su romance, tras cinco años de relación. Mientras que la modelo optó por el silencio ante las especulaciones ajenas, el funcionario fue quien tomó la palabra para negarlo, pero admitiendo que tuvieron cierta distancia recientemente. Ahora, volvió a realizar declaraciones al respecto y dejó más dudas que certezas.

La palabra de Roberto García Moritán sobre Pampita

Las diversas versiones y comentarios indican que la pareja de Roberto García Moritán y Pampita llegó a su punto final. Pese a que días atrás se mostraron en un cumpleaños juntos, la modelo ya no usaría su anillo de casada. Sin embargo, se trata de rumores, ya que el funcionario negó esta cuestión, mientras que ella se mantiene en silencio y se especula que contará su verdad en el living de Susana Giménez, en su próxima emisión.

Pero si de rumores se habla, uno que comenzó a resonar fuertemente en las últimas horas fue que Pampita habría decidido trasladarse del departamento que comparte con Moritán a su casa en Nordelta, y esto volvería definitiva la separación. Si bien resta esperar los próximos movimientos de la famosa, su pareja - o ex- volvió a desmentir que la ruptura sea un hecho, cuestión que indicaría que la mudanza también.

En el marco de una comunicación telefónica con América Noticias, por una presunta investigación por su labor como ministro de desarrollo Económico de la Ciudad, Moritán fue consultado por Daniel Ambrosino por su situación sentimental y actual relación con la madre de su hija, Anita. "Lo importante es defender el honor. Lo que van a responder tiene que estar vinculado a lo más importante, que es mi deber como funcionario público, y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de poder clarificar”, respondió.

Ante estas palabras, Ambrosino remarcó la ambigüedad con la que se manejó en su respuesta y volvió a consultarle al respecto de su vínculo, puntualizando en el rumor de mudanza. “No, eso te aseguro que no es verdad. Ella tiene una casa allá y va los fines de semana”, afirmó Moritán. Y agregó: “Eso te lo confirmo ya que no es verdad. No es verdad que se va a ir a vivir a Nordelta”.

Por último, el empresario indicó el motivo por el cual su esposa se llama a silencio: “Porque está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo con esta operación política, con mala intención, ella se cuida, y me parece que está muy bien”. De esta forma, Moritán decidió no da detalles sobre su relación y una vez más, las especulaciones son fuertemente vinculadas a una ruptura con Pampita.