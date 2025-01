Remeras personalizadas y con cara de la cumpleañera, el "Franfest" de Francesca Icardi organizado por Wanda Nara en Parque de la Costa

El décimo cumpleaños de Francesa Icardi fue una fiesta inolvidable llena de diversión, detalles únicos y momentos especiales. Pese al momento difícil que vive su familia, la pequeña hija de Wanda Nara y Mauro Icardi celebró por todo lo alto en su hogar de Nordelta, donde preparó una fiesta con temática de colores vibrantes que dejó a todos maravillados.

Sin embargo, el festejo no terminó ahí, ya que durante la jornada del lunes también se realizó un segundo evento en el famoso Parque de la Costa, donde las sorpresas continuaron.

La celebración en Nordelta se caracterizó por la atención a cada detalle. Los invitados fueron recibidos con una temática colorida y alegre, que hizo de la fiesta un espacio lleno de magia. Francesca Icardi no solo celebró con sus seres queridos, sino que también hizo que cada uno de sus amigos se sintiera parte de una experiencia única.

Así fue el "Franfest" de Francesca Icardi organizado por Wanda Nara en Parque de la Costa

El evento en el Parque de la Costa fue otra gran sorpresa. Tal como mostró Wanda Nara a través de sus redes sociales, Francesca y su grupo de amigas se reunieron para disfrutar de las emocionantes atracciones del parque. Las pequeñas invitadas se destacaron con un look completamente personalizado: todas llevaban remeras y bolsos con la cara de la cumpleañera y viseras rosas con la palabra #FranFest, creando un ambiente lleno de diversión y complicidad.

La fiesta no solo estuvo llena de detalles estéticos, sino que también se convirtió en una verdadera aventura para los asistentes. La ex de Mauro Icardi se unió a las niñas y no dudó en subirse a los autos chocadores y disfrutar de los emocionantes juegos del parque. El ambiente fue tan divertido que los hermanos de Francesca también quisieron sumarse a la diversión, asegurando que nadie se quedara fuera de la fiesta.

La estrella de la celebración fue la torta de macarrons, obra de la prestigiosa pastelería de Damián Betular. Este delicioso pastel fue el centro de atención y deleitó a todos los invitados con su exquisito sabor y presentación. Sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas de la celebración del cumpleaños de Francesca Icardi, organizado por Wanda Nara.

