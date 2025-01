Wanda Nara y Mauro Icardi vienen con semanas de grandes escándalos mediáticos y judiciales, que parecen no tener fin. En medio de la polémica que se desató por las declaraciones de cada uno en la Justicia, se difundió un desgarrador mensaje que uno de los hijos de la empresaria habría dicho tras la viralización de algunos chats.

Valentino, Benedicto, Constantino López, Mauro, Isabella, Francesca Icardi y Wanda Nara

El desgarrador mensaje de un hijo de Wanda Nara tras el conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez

Mañana por la tarde se espera que Wanda Nara le festeje los 10 años de la mayor de sus hijas con Mauro Icardi. Pero no todo podía ser paz para la empresaria, en las últimas horas se difundió un desgarrador mensaje que uno de sus hijos le habría dicho a uno de sus compañeros luego de que se difundieran una de las conversaciones entre su madre y el futbolista de índole sexual.

Mauro Icardi y Wanda Nara

En la última semana, tanto la conductora como el delantero del Galatasaray, se presentaron a declarar y das sus respectivos testimonios a la Justicia. Días después trascendió el pedido de ella para que su exmarido esté presente en el cumpleaños de su hija, pero sin su actual pareja, para así evitar malos momentos entre los invitados.

A este pedido, Mauro Icardi no solo se negó con fervor, sino que expresó que si no asiste con la China Suárez, no hay ninguna chance de que vaya a asistir a la fiesta. Lo que no solo molestó a Nara, sino que le generara dolor a Francesca ya que este sería su primer cumpleaños sin contar con la presencia de su papá.

Dentro de esta gran tormenta, se viralizó un mensaje de uno de los hijos de Maxi López y la conductora de Telefe, según trascendió desde Canal 9, el adolescente le habría comentado a uno de sus amigos luego de que terminara su partido de fútbol que estaba cansado de las idas y vueltas entre el deportista y su mamá.

“Los mismos protagonistas están filtrando audios, videos, mensajes con tono sex… Los hijos lo ven. Uno de los hijos de Wanda Nara, después de un partido de fútbol, le habría dicho a sus compañeros, ‘solamente quiero tener una familia normal’”, comentó uno de los periodistas en el programa.

Mauro Icardi

De este modo, a pesar de que ambos dicen estar tratando cuidar a los hijos, incluso en la puesta común de que las niñas deben empezar terapia, quedó demostrado que cada vez le están haciendo más daño a los menores. Por lo que todo queda en manos de la justicia, y del padre de los tres niños mayores, que hasta el momento no se metió en los problemas que envuelven a su expareja.

Con el desgarrador mensaje que se viralizó de lo que dijo uno de los menores, queda en evidencia el poco tacto que Mauro Icardi y Wanda Nara están teniendo para resolver su separación.

VDV