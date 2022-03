Revelan cómo fue la charla entre la China Suárez y la mamá de Vicuña en medio de los rumores de mala onda

En los últimos días, mucho se dijo sobre la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. La expareja no estaría en los mejores términos e incluso se especuló con la mala onda entre la actriz y su exsuegra, Isabel Luco.

Entre las cosas que se señalaban de la disputa entre los actores estaba la casa de Pilar que el galán chileno le dejó a la China, así como también una manutención que aseguraban que estaba en petrodólares.

"Isabel Luco, la madre de Benjamín Vicuña llamó personalmente a la China Suárez cuando comenzó a correr la versión de que le quería sacar la casa y de que le quería sacar plata de la cuota alimentaria de los hijos. Que nos había llegado la información que era en valor al petrodólar", informó Rodrigo Lussich en "Socios del Espectáculo".

El conductor, dio especificaciones de cómo habría sido la charla entre Suárez y su exsuegra. "Cuando crecieron las versiones, la madre de Vicuña llamó a la China para aclararle que ella no tenía ninguna injerencia, ninguna premeditación, ni alevosía en su contra, y que no se iba a meter para nada en las cuestiones de la separación ni de sus hijos”.

Según el periodista, Luco le dijo a Suárez: "Te pido que me creas. Desmiento esto y olvidate que yo ponga una traba, complique, o dé órdenes que te perjudiquen a vos o a mis nietos".

La palabra de Benjamín Vicuña sobre este conflicto entre su madre y su ex

Previo a las palabras de Lussich en su programa, Benjamín Vicuña rompió el silencio y dio su versión de los hechos. "Mi vieja no tiene nada que ver con esto. Vive en otro mundo. Todo lo que dicen es mentira. No hay un juicio, ni una pugna legal. Mi vieja no tiene nada que ver", aclaró muy molesto.

"Yo vivo solo desde los 16 años. No tiene injerencia en mi vida. Teniendo un hijo separado, lo único que ella quiere es tener una buena relación con su nuera, por la salud y el bienestar de los chicos. Y así es. Tienen un vínculo. Ellas hablan. Está todo perfecto", cerró el actor.