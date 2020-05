Revelan detalles sorprendentes sobre la segunda temporada de "ATAV"

Andrea Frigerio se refirió a la vuelta de “Argentina, tierra de amor y venganza”, la novela que fue furor en la pantalla chica y dio algunos detalles sobre la segunda entrega de la saga, luego de que Adrián Suar confirme la continuidad de la tira para el 2021.

“No sabes lo que extraño a mis compañeros. El año pasado fue muy lindo haciendo ATAV. Un personaje increíble que no me lo voy a olvidar nunca. Una historia Argentina que pasó en la realidad. Mirá si hubiera pasado esto el año pasado. No hubiésemos podido hacerlo. Acá estamos recordándolo”, comenzóFrigerio, en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live".

Consultada por la segunda temporada de ATAV, la artista detalló: “Hubo rumores de segunda temporada pero no sé si se va a hacer. Algunos productores dijeron que si y otros que no. De todas maneras, madamme Ivonne ya se despidió, se murió, aunque puede aparecer como un fantasma”.

En ese sentido, agregó: “Tiene que haber un spin off o una precuela de madamme Ivonne. Me tocó hacer un personaje que tuvo la posibilidad de interpretar distintos tonos. Empezó siendo mala, lo único que quería era sobrevivir. Era malísima y después se fue entendiendo el por qué ella se puso en esa posición y cuando ella entendió que lo que estaba haciendo era vengarse de su propio destino hizo un giro de 180 grados. Las chicas terminaron amándola. Fue un trabajo que me permitió abarcar distintas emociones”.

“Si lo dice Adrián Suar se hará la segunda temporada. Va a hacer espectacular si se hace. Y se realizará 20 después de lo sucedido”, manifestó sobre los dichos de "El Chueco".

Por último, Andrea se refirió al contacto que mantiene con sus compañeros, en estos momentos de Pandemia: “Le mandamos mensajes a Albert Baró y Gastón Cocchiarale por el cumpleaños. No se habla mucho tiempo de la segunda temporada. Se habló en algún momento pero ahora no. Todos dijeron que la hagamos”. “Me enteré que hicieron un zoom varios de los chicos de ATAV. Nos invitaron pero justo en ese momento estaba haciendo otro vivo. Si hacen otro zoom lo voy a hacer porque los extraño”, concluyó sobre la comunicación que establecieron sus colegas hace algunos días.