Comenzó tranquila la semana en el mundo del espectáculo. Este lunes en A la tarde de América TV, un ida y vuelta entre Débora D'Amato y Luis Ventura, se conoció la realidad detrás de la enemistad que separa a Mauro Icardi y su hermana Ivana Icardi y de paso, con Wanda Nara.

Según dio a conocer el experimentado periodista, la pelea entre los hermanos, la cual también salpica a Wanda Nara, tiene que ver con la exigencia de la showgirl, Ivana Icardi, para que su hermano esté atento de su mamá, la señora Analía Rivero.

Ivana Icardi y Mauro Icardi.

"Lo que yo escuché, es que no era por dinero (la pelea de los hermanos) Lo que le reclama es que vaya a ver a la madre. Eso no es guita, eso es amor", le respondió Luis Ventura a Débora D'Amato, cuando ella sustentó que la pelea era porque la familia de Icardi, no entendía que el dinero que él hacía jugando era de él.

"Wanda tampoco viene de una cuna de oro, se hizo junto a sus dos maridos. Con uno le fue mejor que con otro. Pero, la realidad de esta típica disputa por dinero, es que no se bancan que el jugador arme una nueva familia y que entiendan que ese dinero es de él. En tal caso, si la quiere o no compartir, es problema de él", dijo Débora.

El mensaje de Ivana Icardi a Mauro Icardi por su cumpleaños

Desde que Ivana entró a Gran Hermano (2016) en su versión de famosos y destapó intimidades de Wanda Nara y Mauro Icadi, la relación entre los tres murió.

El mensaje de Ivana Icardi a Mauro Icardi por su cumpleaños.

El pasado 19 de febrero, Mauro Icardi cumplió 30 años y su hermana, radicada hace muchos años en España, le dedicó unas hermosas palabras. “Feliz cumpleaños. Que seas siempre feliz”.

Como ya lo esperaba Ivana, Mauro Icardi no le dio atención a su mensaje, compartió el de todos sus amigos y familiares, salvo el de ella.

“Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano, porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no respondió al WhatsApp, menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso: hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio porque eso lleva a la frustración”, dijo de manera pública cuando le preguntaron sobre la no respuesta de su hermano.

S.A.