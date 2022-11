El mal momento que vivió Ivana Icardi junto a su hija: "La angustia fue mortal"

Ivana Icardi, la hermana de Mauro Icardi, vivió un difícil momento junto a su hija que decidió contar en sus redes sociales.

La influencer que se encuentra instalada en España junto Giorgia, la bebé que tuvo con Hugo Sierra, reveló: "No saben lo que me pasó ayer. Después de estar bien todo el día me empezó a doler fuertísimo la barriga al punto de quedarme doblada del dolor. La pasé fatal. Tuve temblores, sudores fríos, 40 grados de fiebre y un ganglio inflamadísimo que me estaba matando el cuello. Para peor, estaba con Giorgia (su hija)".



En un extenso texto publicado en sus historias de Instagram, Ivana continuó: "Me llevaron al centro de salud y al hospital, la angustia que tenía por la nena fue mortal porque ella se estaba dando cuenta de que yo no estaba bien y mientras me ponían suero, me quitaban sangre y todas las pruebas no paraba de pensar en ella y en que ojalá mis amigos la pudieran tener bien controlada. Ahora me estoy recuperando, aunque sigo teniendo molestias en mi barriga, espero que se me pase pronto", cerró preocupada.



Wanda Nara e Ivana Icardi: se supo el verdadero motivo de la pelea

Yanina Latorre contó en LAM cómo es el vínculo del deportista con su familia y con su hermana Ivana Icardi, con quien cortó comunicación hace ya mucho tiempo.

"Él sigue peleado con su hermana. Ella vive en España, tiene un hijo, trabaja como influencer, es muy conocida y le va muy bien. Está en otra tesitura de la vida e intentó varias veces recomponer la relación, pero no pudo", contó la "angelita" sobre Ivana Icardi.

Luego, Yanina recordó por qué empezó el conflicto con Wanda Nara. “La pelea entre Wanda e Ivana empezó desde que ella estuvo en Gran Hermano”, explicó la panelista antes de agregar: la detestó porque decía que se quería hacer famosa a costa de ella”, disparó.