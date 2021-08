Revelan la actitud de Benjamín Vicuña después de confirmar la separación con la China Suárez

Benjamín Vicuña sorprendió a todos cuando confirmó su separación con la China Suárez el pasado viernes.

Mediante un comunicado, el actor informó sobre su ruptura y desató una serie de versiones diferentes sobre los motivos de esta decisión.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", dice parte de la placa que compartió en su Insta Stories.

Lo cierto es que, después de esta confirmación, en Intrusos dieron una información exclusiva sobre el "después" de esta drástica decisión.

“La información es que Vicuña está arrepentido del posteo del viernes a la mañana. Considera que 'se arrebató', que algún cable se le ha cruzado y puso en Instagram algo que no hubiera puesto nunca”, contó Rodrigo Lussich en el programa de América.

“El hecho de que lo haya publicado, habla de un Vicuña irreconocible un Vicuña inesperado, sobre todo para la China Suárez que ve cómo él blanquea una separación que, aparentemente, no estaba tan blanqueada”, agregó el periodista.

La palabra de la China Suárez tras el comunicado de Benjamín Vicuña

La China Suárez intentó eludir a la prensa pero fue Marcelo Polino quien logró tener su palabra. La actriz de 29 años mantuvo un intercambio por Whatsapp con el periodista donde dio detalles de la ruptura con Benjamín Vicuña.

“Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, dijo la madre de Magnolia y Amancio Vicuña en Polino Auténtico. “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”, agregó el conductor.

Más tarde, el periodista contó que la China Suárez se irá a Madrid para llevar adelante un proyecto laboral importante. “Ella se va a Madrid porque tiene un proyecto, ella tomó la decisión de separarse”, señaló.