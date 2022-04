Revelan los motivos por los que Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron en 2017

Desde que confirmaron su separación en 2017 tras años de amor y tres hijas en común, Fabián Cubero y Nicole Neumann siguen manteniendo una tensa relación que derivó en varios conflictos mediáticos.

En medio de las repercusiones que causó la presencia de Indiana, Allegra y Sienna Cubero en la gran final de la tercera edición de MasterChef Celebrity para apoyar a Mica Viciconte, ahora se conocieron nuevos detalles de la ruptura de Fabián y Nicole.



En las últimas horas, Pampito habló de la separación de la expareja y dio nuevos detalles del conflicto. "Lo que siempre dijo y dio a entender Cubero es que ella cometió una infidelidad. Fue un rumor instalado por Cubero que nunca se confirmó. Nicole y la otra persona siempre lo negaron", comenzó el panelista.

"Y además, Cubero en su momento salió en LAM, llorando a la mañana para contar que ella lo había dejado. Él jugó el papel de víctima muy bien", continuó.



En ese momento, Carmen Barbieri opinó: "Yo escuché que se había terminado el amor". Por su parte, Estefi Berardi sumó: "Bueno, ella contó que lo venía hablando hasta con su papá de que ya no le pasaba lo mismo, que sentía que no podía estar toda la vida con una persona que solo hablaba de fútbol y no de otra cosa. Como que se le fue la admiración", agregó Estefanía Berardi.