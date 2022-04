La presencia de las hijas de Nicole Neumann en Masterchef Celebrity generó una fuerte repercusión mediática y una serie de comentarios sobre el apoyo a Mica Viciconte de Sienna, Allegra e Indiana.

Ni bien aparecieron en la final, los comentarios se dirigieron a Nikita y las posibles consecuencias sobre esta visita de sus hijas al programa que, por supuesto, estuvieron autorizadas por ella.

Sin embargo, en Socios del espectáculo revelaron qué dijo Nicole Neumann sobre esta participación para apoyar a la ganadora de Masterchef Celebrity.

La sorpresiva aparición de las hijas de Nicole Neumann en Masterchef para apoyar a Mica Viciconte.

"El problema está vinculado con la presencia de las hijas de Nicole y Fabián en el programa de cocina. La modelo lo autorizó, pero cuando Mica dice ‘hijastras’, parece que a Nicole le salta la vena del cuello”, contó Karina Iavícoli en el programa de El Trece.

Luego, la periodista contó cuáles fueron las razones por las que las tres pequeñas quisieron ser parte del programa. "Me dice que para las chicas fue un planazo porque querían ver a Mery del Cerro, entonces aprovecharon para poder conocerla”, agregó.

El acuerdo de Nicole Neumann y Cubero para que sus hijas participen de Masterchef

Después de la repercusión por la aparición de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero en Masterchef Celebrity, Santiago del Moro reveló la interna entre la ex pareja.

“El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí, sino no se puede”, aseguró el conductor.

Masterchef Celebrity: los motivos por los que las hijas de Nicole Neumann fueron a la final

“Se bancaron muchas horas porque la final fue larga”, continuó relatando detalles de la final. “La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar”, reveló y agregó: “La fui a buscar a Indiana y le dije ‘vos ponete, yo no te voy a preguntar nada’”, gesto que hizo que la joven de 13 años decidiera aparecer en escena.