Revelan más detalles de la infidelidad de Manuel Urcera a Nicole Neumann

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera se muestran felices en sus vacaciones en Punta del Este, no obstante, la aparición de un chat entre el piloto y Melina Eugster fue un sacudón en el noviazgo. Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen agregó más detalles sobre la supuesta infidelidad de Manu.

“A mi lo que me cuentan es que Nicole lo habría encarado y le preguntó a Urcera qué era todo eso que estaba saliendo”, dijo el conductor de Mitre Live.

A lo que él agregó: "Este es el detrás de escena de los mensajes de Urcera con Melina Eugster. Lo que me dicen esta persona cercana a ellos es que Urcera negó infidelidad al parecer pero el tema acá es que también habría llamados; me dicen que él decidió borrarlos para no llamar la atención”.

“Aparentemente él se escondía de Nicole para hablar con esta chica. No sé si él dirá algo de este tema pero sería bueno escucharlo para saber si esto que cuento es verdad. Él se habría escondido para hablar con su amante”, cerró Etchegoyen.

Las publicaciones de Nicole Neuman y Manu Urcera en medio del escándalo por la tercera en discordia

En los últimos días, Nicole Neuman y Manu Urcera están en el foco de la tormenta, porque se dieron a conocer supuestos mensajes que intercambió el piloto con una modelo de Carmen de Patagones con quien se iba a encontrar para año nuevo.

En una de las entrevistas que dio Melina Eugster, la promotora que le escribía a Urcera, no tiene pruebas fehacientes de que el número del que recibió los mensajes, efectivamente sea del novio de Nicole Neuman, ya que la cuenta de WhatsApp no tiene foto de perfil, no le mandó audios ni fotos.

Sin embargo, lejos de generar división en la pareja, esta situación de la tercera en discordia, parece haber unido aún más a Nicole Neuman y Manu Urcera. Ambos evidenciaron a través de las redes que siguen juntos y más enamorados que nunca.

Manu Urcera publicó una postal junto a la modelo y la acompañó con un corazón, rápidamente Nicole Neuman comentó la publicación con un contundente: “Te amo” y el piloto respondió: “Yo más”, haciendo público que lo que pasó no afectó la relación.

Como si esto fuera poco, Nicola Neuman compartió una seguidilla de fotos que le tomó su novio y escribió: “Mi ph favorito @manurcera” acompañando la publicación con un corazón, a lo que su pareja respondió con emojis de caritas de enamorado.

Evidentemente, tanto Nicole Neuman como Manu Urcera, pudieron resolver este tema puertas para adentro y lograron hacer prevalezca el amor por sobre cualquier situación polémica. De hecho, los mensajes que hizo públicos la promotora, no se confirmó que los haya enviado el piloto.