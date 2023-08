La llegada de Lionel Messi a Miami fue un verdadero torbellino de emociones tanto para los fanáticos del Inter de Miami como para los amantes del fútbol en general. Sin embargo, detrás de los aplausos y los éxitos deportivos, hay un capítulo que el astro aún no termina de cerrar: la búsqueda de su hogar perfecto junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Messi y su familia se instalaron en Miami hace más de un mes, pero en este tiempo no han logrado dar con la casa que cumpla sus expectativas.

En una reciente entrevista en “Implacables”, Javier Ceriani, periodista argentino radicado en Miami, arrojó luz sobre las razones detrás de la demora en la adquisición de una residencia adecuada por parte de Leo Messi y su esposa Antonela Roccuzzo.

Por qué Messi y Antonela Roccuzzo no tienen casa propia

“Todavía no encontraron su nidito de amor, o sea, todavía no encontraron la casa donde quieren vivir. Están rentando”, expresó Ceriani en su charla con Susana Roccasalvo, aclarando que la principal preocupación de la familia es encontrar un lugar que les de privacidad.

"Ellos quieren una súper casa en la que no haya más que su seguridad y su familia. Eso ya lo tienen planeado, pero está complicado. En Miami está complicado comprar una casa de ese tipo porque hay un sobreprecio enorme", reveló el periodista, arrojando luz sobre el intrincado mercado inmobiliario de la zona.

Según Ceriani, los edificios de lujo, con todas sus comodidades, no encajan con la visión de Messi de un hogar ideal. La posibilidad de encontrarse con vecinos y personas ajenas a su círculo íntimo en áreas comunes es un obstáculo que el astro del fútbol busca evitar. "Está harto. Quiere tener su casa, que cuando él llegue no le hable nadie que no sea su familia", explicó.

VO