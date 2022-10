Revelan que Rodrigo de Paul tiene privilegios en el Atlético de Madrid gracias a Tini Stoessel

Rodrigo de Paul volvió a estar en el centro de la escena cuando trascendió un detalle sobre los supuestos privilegios que tiene en el Atlético de Madrid, club en donde juega actualmente, gracias a las influencias de Tini Stoessel.

Fue luego de que el deportista faltara al último encuentro de su equipo, cuando se comenzó a hablar de ciertos favoritismos, en especial porque su ausencia en el partido fue para acompañar a su novia en los premios Billboard 2022.

“Ustedes saben que De Paul decidió tomarse unos días para estar con Tini Stoessel después de lo que fue la gira de la Selección Argentina pero, por la información que se supo, su club, el Atlético Madrid, no se lo tomó bien desde la parte dirigencial. Esto lo sabemos pero ahora tengo la posta de todo lo que ocurrió", comenzó el periodista Juan Echegoyen quien reveló un dato que pocos conocían sobre las supuestas influencias de Tini para lograr que el futbolista pudiera faltar.

"Según mi información, tengo que decir que el Cholo Simeone y su mujer, Carla Pereyra, serían cómplices de Tini y del jugador en este tema. A mí me cuentan que De Paul tiene privilegios en el plantel porque Tini es amiga íntima de la esposa de Simeone y, cuando surgió esta posibilidad de quedarse unos días juntos, le habrían hecho el pedido al Cholo y a Carla y ellos dijeron que si”, reveló.

“Pero lo que ocurre acá es que salió todo mal porque el equipo español pasa un pésimo momento, y cuando las cosas van mal todo se nota el triple. Los hinchas del club español piden que se lo despida al Cholo, imaginate cómo están con De Paul después de lo sucedido”, agregó sobre la polémica que rodea a De Paul.

Tini Stoessel lanzó un tremendo elogio para Sebastián Yatra y luego se arrepintió: "Metí la pata"

A pesar de que cada uno siguió su camino, la relación entre Tini Stoessel y su ex, Sebastián Yatra, sigue siendo de interés. Tanto así que la cantante no pudo evitar elogiarlo, para luego darse cuenta de que había metido la pata.

La actual novia de Rodrigo de Paul estuvo presente en los Billboard Latin Music Awards 2022 en Miami y en este marco brindó una entrevista en donde le hicieron una consulta que la confundió un poco.

"¿Cuál es tu cara, tu reacción, cuando escuchas una canción de tu ex y dices 'esa me la está dedicando a mí'?", le preguntó la notera. Sin darse cuenta de que estaban haciendo referencia a Sebastián Yatra, Tini Stoessel respondió contundente: "Cuando escucho una canción de mi ex... y hay mucho cariño, entonces, es desde un lugar bonito. Hemos vivido cosas muy lindas. Me gusta mucho su música y siempre que escucho alguna canción que la he conocido, o la he escuchado antes, es con mucho amor. Todo bien", dijo sincera.