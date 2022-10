Tini Stoessel les respondió a los conductores paraguayos que la criticaron: "Se frustran por..."

Tini Stoessel realizó un vivo en sus redes y no quiso dejar pasar el comentario que se viralizó en los últimos días sobre su ombligo.

Aparentemente, los conductores de la televisión paraguaya Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez, tenían los micrófonos prendidos sin saberlo y mientras transmitían un show de la cantante, dijeron: “Mira ese ombligo”, “No quiero mirar, voy a tener pesadillas”.

En respuesta a esto, Tini Stoessel, en pleno tutorial de maquillaje en vivo, les respondió a los conductores.

"Es un ombligo, nací así. Es el ombligo que tengo. Está todo bien. Lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo", comenzó diciendo la novia de Rodrigo De Paul.

Y continuó: "Se frustran por un obligo, que es un simple ombligo. Ya está, listo, todo bien". Luego de esto, la artista siguió maquillándose.

Tini Stoessel lanzó un tremendo elogio para Sebastián Yatra y luego se arrepintió: "Metí la pata"

A pesar de que cada uno siguió su camino, la relación entre Tini Stoessel y su ex, Sebastián Yatra, sigue siendo de interés. Tanto así que la cantante no pudo evitar elogiarlo, para luego darse cuenta de que había metido la pata.

La actual novia de Rodrigo de Paul estuvo presente en los Billboard Latin Music Awards 2022 en Miami y en este marco brindó una entrevista en donde le hicieron una consulta que la confundió un poco.

"¿Cuál es tu cara, tu reacción, cuando escuchas una canción de tu ex y dices 'esa me la está dedicando a mí'?", le preguntó la notera. Sin darse cuenta de que estaban haciendo referencia a Sebastián Yatra, Tini Stoessel respondió contundente: "Cuando escucho una canción de mi ex... y hay mucho cariño, entonces, es desde un lugar bonito. Hemos vivido cosas muy lindas. Me gusta mucho su música y siempre que escucho alguna canción que la he conocido, o la he escuchado antes, es con mucho amor. Todo bien", dijo sincera.