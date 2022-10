Tini Stoessel se lució en los Latin Billboard con looks imponentes

Tini Stoessel fue una de las artistas argentinas invitadas a participar de los Billboards Latinos y deslumbró con dos looks completamente diferentes, pero igualmente imponentes. En primera instancia lució un vestido rojo y al momento de subir a interpretar una de sus canciones eligió uno de color fuscia.

El look con el que Tini Stoessel desfiló por la alfombra roja fue un vestido de paillettes color rojo con mangas largas sin escote y ajustado. De esa forma que dejó al descubierto su silueta. Eligió acompañarlo con unos zapatos dorados con taco medio. En cuanto al estilismo, fue Zaca Guedes quien se encargó de peinarla con el cabello lacio y largo.

El primer look de Tini Stoessel.

Pero eso no es todo, ya que la artista fue elegida para interpretar una de sus canciones en el escenario de los Billboards Latinos y para ese momento especial eligió un look completamente diferente, pero no por eso menos sofisticado.

Quien tampoco pasó desapercibido fue Rodrigo De Paul, quien acompañó a su pareja en esta gala tan especial. Tras cumplir con los compromisos laborales que tenía con la Selección Argentina de Fútbol, se quedó en Estados Unidos para estar a su lado ese día.

Rodrigo De Paul acompañando a Tini Stoessel.

El vestido que usó Tini Stoessel para cantar en los Billboards Latinos

"Carne y Hueso" fue la canción que cantó en vivo Tini Stoessel. Un vestido de alta costura color fucsia la acompañó durante su presentación. Se trata de una pieza del diseñador Jorge Redondo quien realizó un vestido con escote corazón y una falda asimétrica de tafetán. Fue inspirado en un diseño de nada más ni nada menos que de Sophia Loren.

El makeup y el estilismo para lucir este vestido fue el mismo con el que pasó por la alfombra roja, ya que se trataba de un maquillaje en tonos nude y el cabello sin peinados extravagantes. Lo que no podía faltar es su delineado negro, clásico en la artista.

Tini Stoessel y Zaca Guedes.