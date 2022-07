Revelan quién es la tercera en discordia entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto confirmaron su separación hace algunas semanas y estalló el escándalo.

Karina Iavícoli fue quien adelantó el divorcio y también reveló los chats del músico con otra mujer de la que no quiso develar su identidad. Sin embargo, este martes la panelista de Socios del espectáculo contó quién es la tercera en discordia, después de sentirse atacada por la actriz.

“Callejón quiere saber con quién se escribe su ex. Me dijo que por qué cuento esto haciendo capítulos, sin revelar. Ricky, tu ex, te tiene que contar con quién habla" disparó Iavícoli después de que María Fernanda Callejón manifestara su enojo por hacer públicos estos chats.

Los mensajes de Ricky Diotto antes de su separación con María Fernanda Callejón.

Lo cierto es que, tras esta advertencia, la panelista se animó a decir quién es la chica en cuestión. "La mujer con la que se habla Ricky es la pareja de un famoso. Se llama Martina, es de Tandil y tiene un showroom de ropa. Está en pareja hace años con un cantante que es Iván Noble", disparó.

María Fernanda Callejón contó qué dijo Diotto sobre la infidelidad

María Fernanda Callejón rompió el silencio en LAM y contó los motivos de su separación. También se refirió a los chats de Ricky Diotto con otra mujer, antes de que Karina Iavícoli revele quién es la mujer en cuestión.

"No es para justificar, pero hoy en día un chat se puede truchar en dos segundos”, comentó Callejón al ver de nuevo las imágenes en pantalla de los chats que Karina Iavícolo publicó en Socios del Espectáculo sobre la infidelidad.

“Yo no tengo que justificar nada. Si soy cornuda, bueno mi amor, nadie muere mocho. No voy a ser ni la primera ni la última… si estabamos en crisis es probable o loable que cada uno haga cosas en el afuera”, agregó.

