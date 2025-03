Wanda Nara decidió ponerle un freno a las agresiones de Alex Caniggia, quien en los últimos meses la ha descalificado en redes sociales con comentarios violentos y ofensivos. Cansada de los ataques, la empresaria tomó acciones legales contra el mediático, lo que lo obligó a replantear su actitud y buscar una salida para evitar el juicio.

Según trascendió, Alex no quiere enfrentar un proceso judicial y está dispuesto a pagar una suma de dinero para frenar la demanda. La oferta ya está sobre la mesa, pero, ¿será suficiente para calmar a Wanda?

Las polémicas frases de Alex Caniggia contra Wanda Nara que desataron el conflicto

El enfrentamiento entre la empresaria y el streamer comenzó cuando él publicó una serie de mensajes en redes sociales en los que se burlaba de la empresaria y su familia. En Puro Show, el programa de chimentos de Canal 13, repasaron algunos de los comentarios más polémicos que derivaron en la decisión de Wanda de accionar legalmente.

“No fue tan grato. El ciervo, el mono, un siamés y un gato barato. Entre los cuatro, no hago uno. Y el que se está cagando de risa es Maxi López, que está en Europa y tiene un contrato billonario”, había escrito Alex en sus redes, haciendo referencia a Wanda y a su círculo más cercano.

Pero lejos de detenerse, continuó con frases aún más hirientes: “Si el gato callejero y el mono tuvieron un hijo, seguro sería varón, gordito como la madre y feo como el padre”. Además, amenazó con divulgar información comprometedora sobre la modelo: “El gato callejero llora y tengo información para poder mostrar”.

Cuando la exesposa de Mauro Icardi decidió llevar el caso a la Justicia, Alex redobló la apuesta con nuevas burlas. “Nos vemos en tribunales, ridícula”, escribió, acompañando el mensaje con una imagen de Miss Piggy, en un claro intento de ridiculizarla.

Más tarde, el mediático sumó otra declaración ofensiva: “Que la excedida de peso se enoje es entendible. Es un Fiat 600 y la cambiaron por un Lamborghini. Está sensible. Mauro se come otra hamburguesa y ya no la suya usada y horrible. Y ahora hace demandas para tener prensa, sino para la gente es invisible”.

El intento de conciliación y la oferta económica de Alex Caniggia

A pesar de su actitud desafiante en redes sociales, cuando el conflicto llegó a la vía legal, Alex optó por dar un paso atrás. Según informó el periodista Matías Vázquez, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no quiere enfrentarse a la Justicia y busca una conciliación.

Wanda Nara denunció penalmente a Alex Caniggia.

“Va a querer conciliar. La información de último momento es que quiere llevar todo a buen puerto”, aseguró Vázquez. Y la clave de esta negociación es el dinero.

Para intentar cerrar el conflicto, Alex le habría ofrecido a Wanda una abultada suma en forma de compensación por los daños y perjuicios ocasionados con sus declaraciones. “Le va a ofrecer 3.500 dólares como para decir ‘mira, yo te doy esto por los daños que te generé’. Esto me dijo Cipolla recién”, agregó el periodista.

La gran incógnita es si Wanda Nara considerará suficiente la cifra ofrecida por Alex Caniggia o si continuará con la demanda para que el mediático enfrente las consecuencias de sus dichos. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y, lejos de apaciguarse, el conflicto entre ambos promete sumar nuevos capítulos.