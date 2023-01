Desde el inesperado encuentro de Benjamín Vicuña y Pía Slapka durante un evento en Cariló, que desataron los rumores de romance y la revolución en redes, recibieron muchos comentarios sobre la posibilidad de que se forme una nueva pareja.

Desde el programa Socios del Espectáculo, la panelista Luli Fernández analizó las imágenes y acerca de la excelente química que nació entre ellos al mostrarse juntos y realzando las dudas ya que ambos están solteros.

"Dicen, cuentan, que la energía entre ellos fue un flechazo, divina", confirmó Luli Fernández.

Benjamín Vicuña y Pía Slapka

Y continuó con su desarrollo acerca del encuentro durante el fin de semana: "Se los vio particularmente simpáticos, amorosos y sonrientes. Ellos son divinos y muy funcionales al evento". Además, hizo hincapié del revuelo que tuvo verlos juntos,puesto que, en redes se empezó a especular acerca del nuevo romance: ‘’Pía Slapka es muy la onda de Eli Sulichin", afirmó Luli, acerca de la última exnovia del actor chileno.

Por otro lado, la panelista, confesó ser muy amiga de la modelo, pero tomó la decisión de no consultar acerca de este rumor: "No le escribí porque me lo iba a negar". Y aclaró: "Ella está en su mejor momento, e hizo cambio de look". "Queremos verlos enamorados", finalizó Luli Fernández, alentando al nuevo romance que piensan que existe los fanáticos de la posible pareja.

D.M.S