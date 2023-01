Benjamín Vicuña y Pía Slapka estuvieron presentes en un evento en Cariló en la noche de este sábado. Desde allí, compartieron imágenes juntos y, tanto el actor como la modelo, recibieron comentarios de sus seguidores sobre la posibilidad de que formen pareja.

Sucede que ambos están solteros o al menos desde hace un tiempo no se les conoce una relación.

Benjamín Vicuña y Pía Slapka asistieron a un evento y sus seguidores los quieren como pareja.

Benjamín Vicuña y Pía Slapka se sentaron en la misma mesa y compartieron varias fotos con diferentes personas que formaban parte del evento. Entre ellas el chef Roberto Petersen, una de las estrellas de la noche.

"Qué linda pareja harían con Benjamín Vicuña", escribió una seguidora en el posteo de la modelo y conductora. "Esa pareja me gusta Pía!!! para vos Benja!!!!" y "Pareja perfecta...Pía/Benja", recibió el actor en el suyo.

Benjamín Vicuña y Pía Slapka con Juani Martínez.

La última pareja oficial de Benjamín Vicuña fue Eli Sulichín, de quien se separó en agosto pasaodo. Por su parte, Pía Slapka desde que se divorció de Paul García Navarro en 2018 no presentó públicamente otra pareja. En algún momento se la vinculó a Juan Martín Del Potro, aunque ella aclaró que son sólo amigos.

Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña se sinceró sobre el amor

Benjamín Vicuña es uno de los actores más codiciado de la Argentina y de Chile. Semanas atrás, el actor otorgó una entrevista a un canal de televisión chileno, en donde conversó con la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco. Allí, Benjamín abrió su corazón y habló del amor, luego de sus separaciones con Pampita y la China Suárez.​ “Cuando te separaste de Pampita volviste a creer en el amor, volviste a tener hijos, ¿Cómo se reconstruye uno después de un episodio así?”, preguntó la conductora.

Tras esto, Benjamín Vicuña respondió muy sincero: “Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza y una idea de familia. Me gusta estar en familia, me gusta, siento que es el gran refugio que tenemos”, partió señalando el protagonista de El Primero de Nosotros.

Benjamín Vicuña.

“No comparto la vida solo, yo soy súper compañero y una compañía no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo. Es la generosidad. Yo lo veo así”, agregó Benjamín Vicuña. Y precisó: “Creo que me voy a volver a levantar y voy a volver a apostar, siempre, hasta que me queden los últimos dos centavos. Voy a apostar por el amor. Mientras exista un hilo de respiración, hay vida. Pero para mí si no hay amor, no hay vida. El amor es todo”.