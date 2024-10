Después de varios días de rumores sobre la separación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes, en el programa LAM del miércoles 30 de octubre, la periodista Julieta Argenta aseguró que habló con la protagonista y que ella, en primera persona, le confirmó la ruptura.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes están separados

En redes sociales, hace un tiempo, se viene especulando que la pareja de la Scaloneta está separada. Pero este rumor se acrecentó el día del cumpleaños de su hijo, Benjamín, quien cumplió su primer año. Tanto Valentina como Enzo compartieron imágenes del festejo pero por separados, no hubo una foto de los cuatro juntos como nos tenían acostumbrados.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Los rumores no eran sólo de la separación sino que se hablaban de infidelidades por parte de Enzo Fernández. Varios usuarios, en las redes sociales, comenzaron a cruzar likes e interacciones del futbolista con algunas influencers, pero en LAM se aclaró absolutamente todo y explicaron que fue lo que realmente pasó entre Valentina y Enzo.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes están separados hace 10 días

En el programa de LAM confirmaron la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, además dieron detalles de cómo se dio la ruptura. Julieta Argenta llevó la información y contó que pudo hablar con la protagonista, "Enzo Fernández y Valentina Cervantes, hace bastante tiempo está, en redes sociales sobre todo, el rumor de una separación. Pero muchos porque investigan el tema de los likes", comenzó explicando la periodista.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes junto a sus hijos, Olivia y Benjamín

Julieta Argenta mencionó también que estos rumores se acrecentaron después del cumpleaños de su hijo, Benjamín: "Lo cierto es que hoy hablé con Valentina, me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio, que no había hablado con nadie, que le escribió todo el mundo estas últimas semanas. Lo cierto es que hace 10 días él dijo que se quería separar".

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

La periodista agregó todo lo que la expareja del futbolista le reveló: "Para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejo. En la selección todos pensaban que venía por el lado de ella la separación. [...] Lo cierto es que él tuvo una vida de ser papá muy chico y le comunicó que hoy por hoy tiene ganas de hacer su vida sólo, no a nivel familia, pero que tiene ganas de vivir esa etapa que el salteó por apostar a la familia".

Julieta también explicó que fue lo que a ella le sorprendió respecto de la reacción de Valentina. "Lo que me sorprendió de ella es que bueno, es una relación de seis años, se conocieron a los 18 años, con muy jovencitos. Pero ella realmente comprende lo que él le esta pidiendo, por supuesto fue un baldazo de agua fría. Me dice que no hay ninguna crisis, que desmiente la información que hubo en otros programas de que ella le haya encontrado algo", informó Argenta.

La periodista dejó en claro que Valentina y Enzo no se están separando por una tercera en discordia ni nada relacionado a eso. La protagonista le aseguró que "en estos diez días estuvimos conviviendo en Inglaterra. [...] Ella está viajando en las próximas horas a Buenos Aires".

Enzo Fernández y Valentina Cervantes junto a sus hijos

Tanto Ángel De Brito como Julieta Argenta aseguraron que hay más información sobre la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes pero que todavía no pueden contarla. El conductor de LAM confirmó que, en próximos capítulos, capaz la semana que viene, la periodista, podrá explayarse con toda la data que tiene sobre esta ruptura.

C.S.