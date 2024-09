Enzo Fernández terminó en la boca de todos, gracias al triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, en la Copa América 2024, y por la polémica canción que publicó y generó repudio en varios países. Sin embargo, y tras todos esos sucesos, el futbolista es uno de lo más halagados como centrocampista en el Chelsea F. C. Debido a esto, comenzó a resonar el nombre de su actual pareja y madre de sus hijos: Valentina Cervantes.

¿Quién es y a qué se dedica la pareja de Enzo Fernández, Valentina Cervantes?

Valentina Cervantes, una joven de 22 años, estudió la carrera del profesorado de inglés, y comenzó su relación con Enzo Fernández en el año 2018. Para ese entonces, ella tenía 16 años y el futbolista rondaba los 15. “Nos conocimos un poco antes, pero estamos juntos desde esa fecha. Cuando lo conocí él estaba en la Quinta División de River. Ya nos conocíamos de antes porque somos del mismo barrio, de San Martín y del mismo grupo de amigos", relató la joven, en una entrevista para Perros de la Calle.

"Soy un año más grande que él, nos fuimos a vivir juntos a los 17”, agregó. Cuando Enzo fue transferido por River a Benfica por 10 millones de euros más ocho en variables, en julio del 2022, Valentina decidió mudarse a Lisboa para estar con su amor. Desde ese entonces, la joven vive en la capital de Portugal.

¿Cómo surgió el amor entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes?

Muchas historias de romance comienzan de una forma épica. Sin embargo, la del futbolista y su pareja, comenzó con un viaje a Mar del Tuyú. “Enzo siempre iba a veranear a ahí. En 2018, cuando fui con mi familia de vacaciones, lo terminé de conocer. No salíamos a bailar en ese momento, nos juntábamos en la playa. Hablamos ese verano y nos pusimos de novios. Activamos entre los dos", reveló en Urbana Play.

Para la primera cita, el futbolista la sorprendió y la invitó al cumpleaños del sobrino en la quinta. "Me pareció re bien. Conocí a toda su familia, y eso que son un montón. Ya los conocía a los padres de Mar del Tuyú, pero solo a ellos”, contó la joven. Con el correr del tiempo, comenzaron a compartir viajes en colectivo. Mientras él, se bajaba para ir a entrenar a River, ella continuaba camino a uno de los trabajos que tenía en aquellos años.

Para cuando Enzo Fernández tenía 19 años, Valentina le contó que iba a ser padre por primera vez. "Enzo todavía no era profesional. Me acuerdo que yo le dije un día como que me sentía mal y yo creía que estaba embarazada. Y ahí me fui a trabajar y me hice el Evatest en el trabajo. Él no quería saber nada. Yo siempre lo cuento. Hoy no le pueden tocar a la nena que mata a alguien", relató.

Su tierna historia de amor continúa en estos días. Enzo Fernández y Valentina Cervantes lograron formar una feliz familia de cuatro, con Olivia, de cuatro años, y Benjamín, de ocho meses. En la actualidad, el futbolista se encuentra como centrocampista en el equipo inglés y en la Selección Argentina, que se prepara para las Eliminatorias de la Copa del Mundo.

A.E