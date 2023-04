Hace unas semanas atrás Fabián Cubero brindaba una entrevista para la revista Pronto, en donde revelaba que su hija no se sentía cómoda viviendo con su madre Nicole Neumann, por lo que tomó la decisión de mudarse con el ex futbolista, Mica Viciconte y su hijo Luca. Tras estas declaraciones, Manu Urcera, futuro marido de la modelo, estaría furioso con Cubero y quiere aclarar las cosas.

Desde Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló: ‘’El ex futbolista se fue de boca y provocó un enojo total. Ella está enojada con sus declaraciones. Eso es lógico pero lo que me contaban este fin de semana es que al que le afectó todo esto fue a Urcera’’. Y continuó, haciendo hincapié sobre el enojo de Urcera: ''Me dijeron que está desencajado con Cubero, re caliente”, contó.

En este contexto, el periodista añadió información: “Urcera quedó en el medio como pareja de Nicole, él acompaña en este momento a su novia y futura esposa. Me decían que incluso le habría propuesto a la modelo hacerse cargo de todo y exponerse para defenderla".

‘’Nicole trató de hacerle entender que no les conviene hacer más escándalo del que ya hay. Me decían que Nicole puso paños fríos pero Manu estaba indignado por lo sucedido”, concluyó Etchegoyen.

Gegé Neumann habló sobre el enfrentamiento de Fabián Cubero y Nicole Neumann

Gegé Neumann fue entrevistada por Socios del Espectáculo y decidió no hablar en profundidad sobre los conflictos de Fabián Cubero y Nicole Neumann: "Es un tema muy privado, del cual no tengo nada que decir", explicó y añadió: "Sí me gustaría decir que estaría buenísimo que no se hable de mi sobrina porque es menor de edad. Tiene 14 años. Y están hablando de la intimidad de ella. De lo que siente, no siente, hace, no hace. Me parece que no está bueno".

Por otro lado, cuando el notero le preguntó acerca de la conversación de Cubero con Indiana, respondió: "Cada uno hace lo que quiere. Yo como persona educada, respetuosa y defensora de mi familia, jamás hablaría de la intimidad de ningún familiar mío menor de edad".

