Ricardo Montaner compartió el día exacto que se supo de Índigo

Ricardo Montaner compartió en las últimas horas con todos sus fans, el hermoso recuerdo de cuándo se enteró de que Evaluna y Camilo iban a ser padres de Índigo, su nieta. El cantante venezolano agradeció a Dios, por haberle permitido vivir ese momento, ese día.

“31 de julio del 2021,volvíamos al escenario como familia, Los Montaner. Todos cantando al planeta… Y créanme, en un momentito, Dios orquestó el episodio más importante. Evaluna, Marlene y Cami, me anunciaron que Índigo venía… ¡Jamás olvidaremos cómo familia lo que fue ese día!”, expresó Ricardo Montaner vía Twitter.

Su esposa y madre de Evaluna hizo también su mención en sus redes sociales, haciendo referencia al día en que acompañaron a Evaluna para saber si eran ciertas las sospechas de que un bebé crecía en su vientre y así agrandar la familia.

“Porque hoy hace un año estaba Eva en República Dominicana, mientras se hacía su prueba de embarazo y descubrir que Índigo venía en camino. Dios eres tan perfecto”, comentó la enamorada abuela de Índigo y madre de Evaluna.

“Porque ese día tú lo planificaste a la perfección, supimos de Índigo, puede estar con ella, fue el show de todos juntos, estábamos en una casa hermosa en familia”, agregó Marlén Salomé, esposa de Ricardo Montaner.

“Ella es capaz de alcanzar la gloria de Dios y de hacerme sentir su súbdito”, escribió Ricardo Montaner hace un año, un día después del concierto al que hacen mención en sus posteos, del gran regreso de la familia Montaner a los escenarios con la noticia del embarazo de Evaluna.

La producción de La Voz Argentina sorprendió a Ricardo Montaner

Esta semana se dio una de las Batallas más comentadas en las redes sociales por los fans de la familia Montaner. Los participantes de La Voz Argentina, Nicolás Pagnucco y el dúo Valentina y Emilia, sorprendieron, junto con la producción, a Ricardo Montaner, al llevar al escenario del reality, la canción “Índigo”, con la que Camilo y Evaluna anunciaron su embarazo.

“La canción tiene que ver con Índigo, que acaba de llegar al mundo. Entonces me emocioné mucho y no pude evitar que se me salieran las lágrimas”, le explicó Ricardo Montaner a su cocoach, Palito Ortega. “Me pusieron sentimental porque la estoy extrañando… Me cuesta un poco ser objetivo, porque no sé cómo lo hicieron, me tocaron mi corazón”, comentó el compositor y abuelo de Índigo.