Ricky Martin lució su cuerpazo luego de celebrar sus 50 años: "Es sexy cuidarse uno mismo"

Ricky Martin celebró sus 50 años en diciembre y mostró que cada año está mejor. El artista llegó a Cannes para el estreno del filme “Elvis” junto a su marido, Jwan Josef (37), y aprovechó para disfrutar de un pequeño relax en la costa francesa. Y para el deleite de quienes lo descubrieron en la terraza privada del hotel en el que se alojó ofreció un show de perfectos abdominales, tal como lo mostró guacamouly. com.

Ricky Martin cumple diariamente con el rito de meditar a las 6 de la mañana. “Es cuando encuentro el silencio y eso me ayuda a mantener los pies en la tierra”, reveló, y agregó que cada mañana bebe un jugo de zanahoria, cebolla, ajo, sal, limón, miel y rábano para “limpieza” del cuerpo y eliminar las bacterias. Luego se cubre el rostro con agua de rosas que, junto al hielo, ayuda a cerrar los poros. También, cada día dedica tiempo a su rutina de yoga que le ayuda al equilibrio físico y mental.

Ricky Martin en Cannes.

En su entrenamiento siempre suma abdominales, sentadillas, estiramiento, pesas y trabajo de bíceps y tríceps, “para tener piernas y brazos de súper héroe”, bromea. Y cuando se encuentra en gira suma “estiramiento, fisioterapia y un poco de Capoeira”.

Ricky Martin es vegetariano y para reforzar su alimentación combina las proteínas con frutos rojos que aumentan la masa muscular. Bebe mucha agua y confiesa que el hielo es lo mejor para estimular la circulación y el oxígeno para la piel. Y, como para que no queden dudas, cuando alguien le pregunta, Ricky Martín responde: “It´s sexy to take care of yourself, isn´t it?” -“Es sexy cuidarse uno mismo, no?”-.

