Ricky Martin confesó qué particulares profesiones eligieron sus hijos para el futuro

Ricky Martin lanzó junto a Sebastián Yatra "Falta amor" y, en la previa a este anuncio, los músicos hicieron un divertido video en vivo. Pero mientras charlaban sobre cómo se unieron para este tema, en escena irrumpieron Mateo y Valentino, los hijos mayores del puertorriqueño.

Muy simpáticos, los niños también charlaron con el novio de Tini Stoessel y hasta asumieron que el nuevo single de su papá y el colombiano les gustaba más que "Tiburones", el último trabajo de Ricky.

"Ellos siempre me dicen la verdad. Si no les gusta, me lo dicen", contó Martin entre risas. Luego, Yatra les consultó qué profesión elegirían los pequeños y su papá, baboso, contestó: "A Mateo le gustaría ser autor", dijo.

A la conversación se sumó también Valentino,quien fue el culpable de que su papá lograra teñirse de violeta el cabello. "Con él nos pintamos el pelo la otra vez", contó Ricky. "Él está trabajando en su perfil de youtuber. Los que ellos los haga feliz yo lo voy a aceptar", agregó luego.