Ricky Martin publicó un fuerte video: "La mentira hace mucho daño"

Ricky Martin decidió romper el silencio y, mediante la cuenta de Instagram de su representante, compartió un fuerte video sobre la acusación de violencia doméstica de Dennis Yadiel Sánchez.

“Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz”, dijo el músico en su grabación.

“No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”, explicó luego sobre su silencio en los medios.

Luego, Ricky Martin se refirió al daño que generó en su familia, sus hijos y su marido, Jwan Josef, esta acusación. "La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares . Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice", disparó.

La Justicia falló a favor de Ricky Martin

Este jueves, la Justicia falló a favor de Ricky Martin tras la demanda de Dennis Yadiel Sánchez por violencia doméstica y sexual

El boricua fue reivindicado este jueves cuando la petición de la orden de la protección temporal emitida el pasado mes de julio a petición del querellante acompañado de su abogada, licenciada Jessica Bernal, expresó su intención de dejar sin efecto la orden que él mismo solicitó. A preguntas de la juez el querellante dijo haber tomado la decisión libre y voluntariamente", se lee en el primer párrafo de la resolución de la Corte que el artista compartió a través de sus redes sociales, en donde acotó: "La verdad prevalece".