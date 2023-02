Luego de 7 años fuera del escenario, Rihanna volvió con todo en un impactante Show del State Farm Stadium y anunció la gran sorpresa de la noche, su segundo embarazo con el rapero A$AP Rocky.

La cantante de Umbrella y Diamonds, brilló en el estadio con más de 200 bailarines en escena, una plataforma roja vertical que atravesó todo el estadio y 7 plataformas flotantes. Vestida completamente de rojo dejó ver su pancita al público y se consagró en la primera figura en actuar embarazada frente a un show que lo miran millones de personas cada año.

Rihanna anunció su segundo embarazo durante el espectáculo

Rihanna durante 13 minutos hizo un resumen de sus grandes hits: ‘’Work’’, ‘’Diamonds’’, ‘’Pour it up’’, ‘’Bitch Better Have My Money’’ y ‘’We found love’’. Cabe recordar, que su última aparición fue más de 5 años y la cantante oriunda de Barbados regresó como si nunca hubiera dejado los escenarios.

Al finalizar el show, acariciando su vientre y dejando entre ver en su vestimenta, la noticia fue confirmada de su segundo embarazado fue confirmada por su representante.

Super Bowl: Rihanna hizo historia en el Show de Medio Tiempo de la NFL

Como si jamás se hubiera ido de los escenarios, Rihanna la rompió con su big show en su impecable performance en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl en el State Farm Stadium, de la ciudad de Glendale, Arizona.

La cantante sorprendió con su agilidad y desempeño en el escenario frente a casi 70 mil personas en vivo y más de 120 millones de espectadores en el mundo entero. Rihanna abrió su presentación con su éxito Bitch Better Have My Money.

Para sorpresa de todos la cantante de Umbrella, Diamonds, Can´t Stop the Music, We Found Love, entre otros éxitos, no tuvo invitados en su show de 13 minutos.

Rihanna en el Super Bowl

Desde muy temprano, Blue Ivy, la hija de Beyoncé, llegó junto a su padre, el rapero Jay Z al estadio para presenciar en vivo a la cantante originaria de Barbados. La cantante hizo una compilación de 17 años de éxitos musicales y los presentó en menos de 15 minutos. Entre las canciones que eligió cantar están: What Have you been, Girl in the world, We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up y el público estalló con el cierre de su presentación al cantar Umbrella y Diamonds.

D.M