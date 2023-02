Rihanna ya tiene todo listo y en minutos saldrá al State Farm Stadium, de la ciudad de Glendale, Arizona para dar su tan esperada presentación en el Show de Medio Tiempo en la final de la NFL entre Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

A una semana de cumplir 35 años y convertida en madre, Rihanna deleitará a sus millones de fans en todo el mundo con su apoteósica presentación en el Super Bowl en el State Farm Stadium, de la ciudad de Glendale, Arizona. Para lograrlo, la cantante de "Umbrella" reveló algunos desafíos que debió enfrentar para poder cantar en el Show de Medio Tiempo de la final entre Los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

En la entrevista que Rihanna le dio en exclusiva a Apple Music, la mega artista internacional contó que, recibió la noticia a pocos meses se ser madre y no lo podía creer: "Tres meses después del parto, ¿debería estar tomando decisiones importantes como esta en este momento? Podría arrepentirme", confesó la talentosa.

Rihanna dejó a pocos días de su gran presentación que, hubo varios desafíos a vencer antes de su gran show en el Halftime Show del Super Bowl. El primero de ellos es poder volver a adentrarse en el mundo de los escenarios luego de 7 años de estar fuera de ellos, mucho más siendo este el más visto en todo el mundo a nivel musical.

Otro de sus desafíos a superar es el tiempo. Rihanna deberá comprimir casi dos décadas de carrera músical en solo 13 minutos, sin contar con el tiempo que tomarán sus invitados.

Si bien la artista no dio detalles de los temas, si es claro que entre sus éxitos más sonados están: Umbrella, Diamonds, Love on the Brain, Can´t Stop the Music, Work, We Found Love, Where have you been, This is what you came for y a lo mejor dé la sorpresa junto a Eminem de cantar Love the way you lie.

El tercer desafío que la artista deberá super es aguante físico que requiere una presentación de este calibre: "Estás corriendo durante 13 minutos, tratando de poner un set de 2 horas en 13 minutos... El desafío físico definitivamente ha sido inmenso", remarcó la cantante.

Cuándo y dónde ver a Rihanna en el Super Bowl

Este domingo 12 de febrero desde las 20:30 hora de Argentina, Chile y Uruguay, el público entero podrá disfrutar del esperado regreso de Rihanna a los escenarios, pero no de cualquier, la artista de Barbados lo hará en el Medio Tiempo del Super Bowl.

En Argentina, los fans de Rihanna podrán ver su presentación del Super Bowl por medio de ESPN o por la plataforma de suscripción paga Star +. La National Football League (NFL) celebra al final, organizadora del Halftime Show espera super con Rihanna su récord de espectadores del 2022, el cual superó los 120 millones en su transmisión en vivo.

S. A.