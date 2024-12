La mesaza del último sábado 21 de diciembre se destacó por el arduo y tenso debate entre Roberto García Moritán y Mirtha Legrand, donde la Chiqui tenía un objetivo claro: hablar sobre la ruptura mediática del funcionario público y Pampita Ardohain.

La diva puso en práctica su estilo persuasivo para llevar a cabo las entrevistas, y sin ningún tipo de filtro le dejó en claro a García Moritán que ella lo tenía en su mesa por ser el ex marido de Pampita. Mientras que el papá de Anita intentó, con todas sus fuerzas, enfocar la charla por el lado de la política.

Roberto García Moritán protagonizó uno de lso debates más tensos en la mesa de Mirtha.

La indirecta de Roberto García Moritán a Pampita en la mesa de Mirtha

“Yo ya pedí perdón a quienes tenía que pedirles el perdón”, dijo Roberto García Moritán con una mirada fija y su tono tranquilo, pero contundente. La frase, que parecía ser un cierre definitivo sobre el tema, hizo que Mirtha tratara de abordar nuevamente la situación: “¿Y ella, te pidió perdón?”.

La respuesta de Moritán fue tajante: “No recibí el pedido de disculpas que creo que me merecía”. Con esta declaración, no sólo dejaba en claro su malestar, sino que lanzaba una indirecta bastante evidente hacia Pampita, negando varios de los rumores que se desataron a raíz de la polémica.

En este sentido, el intento de la conductora por destapar rumores de infidelidad, y asegurar desde la versión del exministro lo que ya confirmó Pampita en otras oportunidades, Mirtha pudo conseguir, sobre todo, el enojo de Roberto García Moritán, que señaló que para él, la charla se estaba tornando “hostil”.

Sin embargo, Mirtha blanqueó: “Te llamé porque quería que vinieras para que explicaras. Porque Pampita no podía venir, pero vos sí. Entonces pensé que era interesante tu declaración también, saber por qué, por qué ocurrió todo esto. Vos lo das vuelta, lo mezclás con la política, no tiene nada que ver con la política, nada”.

Roberto García Moritán y Pampita Ardohain, una de las rupturas más polémicas del año.

Y como el exministro porteño encapsulaba todo en una “operación política”, la Chiqui se exasperó: “¡Vos me estás mintiendo! Yo te traje para que cuentes, porque tu vida fue un escándalo y no sé cómo salís de esto”.

De esta manera, Roberto García Moritán también fue tajante y sostuvo que el único apoyo, dentro de todo el problema mediático, fueron sus hijos, remarcando el papel que cumplió como padre de Anita y el apoyo que recibió de su hija mayor, Delfina: "De la misma forma de siempre. Trabajando, dedicándome a mis hijos”.

Mirtha fue contundente contra García Moritán: "Tu vida fue un escándalo".

De igual forma, el clima de la conversación ya había quedado marcado desde un inicio, y si bien no terminó de la mejor manera, el arranque predijo el debate tenso entre Mirtha y el ex de Pampita. Así, el primer comentario de la diva de 97 años fue orientado a la polémica, dejando en claro su intención: “Qué guerra nos has dado”.

“No te la voy a hacer fácil, Mirtha, porque yo tengo una visión muy distinta a la tuya”, fue la respuesta que, sin pensarlo, le dio el funcionario. Pero como a la Chiqui no le entran las balas, siguió con el tema: “¿Por qué te separaste? ¿Fuiste infiel?”. De esta forma, el político siguió hablando del tema, pero siempre remarcando su figura, diferenciándose de las noticias que centraron la polémica en la vida de Pampita: “Fue muy brutal lo que viví”.

En este contexto, Mirtha Legrand tuvo una de las mesazas con más rating del último mes, y aunque no pudo conseguir las declaraciones que quería ,protagonizó un debate tenso que dejó en claro las pocas ganas de Roberto García Moritán por hablar de la separación mediática que, según él, “volteó a un ministro”.

