Roberto García Moritán se peleó fuertemente con Mirtha Legrand en plena grabación: "Operadora política"

Durante el jueves se llevó a cabo la grabación de “La noche Mirtha”, y uno de los invitados fue Roberto García Moritán, el ex marido de Pampita. Se sabe que las preguntas de la diva suelen ser picantes, y lo que parecía una jornada de tranquilidad, se convirtió rápidamente en una acusación cruzada con enfrentamientos verbales entre Mirtha Legrand y el político, quienes se pelearon fuertemente.

La vida del ex legislador de la Ciudad dio un gran giro cuando anunció su divorcio con Pampita y, a partir de allí, las dudas sobre la causa de destrucción del matrimonio salieron a la luz y fueron de todo tipo.

Roberto García Moritán y Mirtha Legrand tuvieron un fuerte cruce

Roberto García Moritán se peleó fuertemente con Mirtha Legrand en plena grabación

Durante la grabación del famoso programa que se emitirá el próximo sábado por la pantalla de El Trece, hubo un fuerte desencuentro entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán, y el empresario acusó a la diva de “operadora política”.

Según fuentes cercanas al programa, las preguntas de Mirtha sobre la relación de Pampita y Roberto generaron rápidamente un clima incómodo que causó un duro cruce con fuertes palabras entre el ex de la modelo y la abuela de Juana Viale.

Desde LAM señalaron que “Moritán se puso reticente con algunas respuestas”, lo cual generó un clima de incomodidad en el estudio. “Cuando él se puso tenso y se empezó a hacer el cocorito, Mirtha largó las garras”, señaló Ángel de Brito.

“Moritán habló de operación política y mediática. Cree que todos operamos en su contra para dinamitar su política y la relación personal”, afirmó el conductor de LAM. “Mirtha insistía con que él le había sido infiel a Pampita y le dijo que quería saber de su vida personal y por qué se separó”, continuó Ángel.

“Este no es el reportaje que yo esperaba de vos, Mirtha. Parece que me trajeron para no dejarme hablar, tratarme mal y hacerme sentir incómodo. No pensé que me iban a tratar así”, expresó el funcionario según el periodista.

Como si el ataque de Roberto García Moritán a Mirtha no hubiera sido suficiente, el ex funcionario siguió y fue lapidario con la diva. “Mirtha baja dos cambios”, le indicó a la conductora. Y agregó que “pregúntenle a Pampita” sobre el motivo de su divorcio.

Roberto García Moritán no quiso hablar de su divorcio con Pampita

Con la presencia de figuras como Franco Mercuriali, Eduardo Blanco y Sofía Martínez, el enfrentamiento entre Roberto García Moritán y Mirtha Legrand fue tal que el ex de la modelo amenazó con levantarse de la mesaza e irse del programa, aunque solo quedó en una amenaza.

MVB