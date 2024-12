Este viernes en la noche trascendió algo que sorprendió a todos. El hecho tuvo como protagonista a Roberto García Moritán, quien tuvo un fuerte cruce con Mirtha Legrand durante la grabación de su programa. El ex marido de Pampita se tomó bastante mal algunos comentarios de la “Chiqui”, quien suele hacerles preguntas picantes a sus invitados, algo que es toda una marca registrada.

La reacción del exlegislador de la Ciudad se da en un momento complicado en su vida personal y pública, cuya imagen se vio afectada luego de la separación con Pampita. Luego de divorciarse de la modelo, trascendieron varias versiones que lo dejaron muy mal parado al economista.

Qué pregunta de Mirtha Legrand lo hizo enojar a Roberto García Moritán

La grabación de “La noche de Mirtha”, programa que se emitirá este sábado por la pantalla de El Trece, comenzó a tener un clima tenso cuando Mirtha Legrand le preguntó a Roberto García Moritán sobre su relación con Pampita. Según reveló Ángel de Brito, la diva insistió con que él le había sido infiel a la modelo. Además, le pidió en varias oportunidades que contara sobre su vida personal y desarrollara más sobres su separación.

“Moritán se puso reticente con algunas respuestas”, describió el periodista en LAM. Y agregó: “Cuando él se puso tenso y se empezó a hacer el cocorito, Mirtha largó las garras”.

Durante la grabación, García Moritán consideró que las preguntas de Mirtha eran parte de una “operación política y mediática en su contra”, y sostuvo que lo hacen para dinamitar su política y relación personal. “Este no es el reportaje que yo esperaba de vos, Mirtha. Parece que me trajeron para no dejarme hablar, tratarme mal y hacerme sentir incómodo. No pensé que me iban a tratar así”, expresó el funcionario según De Brito.

El funcionario se tomó el atrevimiento incluso de pedirle a la presentadora que “baje dos cambios” y le sugirió que las preguntas sobre el motivo de su divorcio se las haga a Pampita. Con la presencia de Franco Mercuriali, Eduardo Blanco y Sofía Martínez como invitados, el empresario amenazó con levantarse e irse del programa, algo que finalmente no cumplió.

Aún no se sabe con seguridad si la pelea entre Roberto García Moritán y Mirtha Legrand será editada para el programa o si El Trece decidirá transmitirla tal como sucedieron los hechos.