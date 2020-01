¡Sólo hombres! La primera salida de Roberto García Moritán con los hijos de Pampita

Roberto García Moritán decidió hacer una salida de chicos y compartió una tarde a puro fútbol con Benicio y Beltrán, los hijos de Pampita.

El empresario compartió una imagen en la que se los ve disfrutando de un partido del torneo de verano en el que jugaron River contra Nacional en Uruguay.

La buena relación entre el marido de la modelo y sus hijos fue instantánea. Antes de contraer matrimonio, Pampita contó cómo se consolidó la relación entre sus hijos y Delfina y Faustino, los pequeños de él con Milagros Brito. “Ay, yo los cuido un montón a sus hijos. Me llevo bien, son hijos del corazón que van a formar parte de mi familia. Cuando uno tiene hijos, si la otra persona no te ama con tus hijos, no podría funcionar la relación y eso los dos lo teníamos muy claro. Eso nos unió mucho", confesó la conductora.