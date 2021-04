Roberto García Moritán reveló la grieta que lo separa de Pampita

Roberto García Moritán y Pampita están ansiosos por la llegada de su primera hija y comparten algunas imágenes de la dulce espera.

Pero esta vez, el empresario compartió la primera diferencia de la pareja con respecto a la pequeña en camino y tiene que ver, nada menos, que con la ropa.

El marido de Pampita compartió una publicación en la que manifestó que esta "división" había generado una grieta entre ellos porque la conductora de 43 años prefería la ropa blanca y él elegía colores más "chillones".

El "conflicto" se terminó cuando intervinieron Zacarías Guedes y Estefanía Novillo, quienes manifestaron su postura al respecto.

¿Quién ganará la encuesta?

Pampita y su pasión por la moda

Es evidente que la pasión de Pampita por la moda será una de los legados que dejará a su pequeña. Días atrás, la esposa de Roberto García Moritán comentó en Pampita Online el fetiche que tiene con sus zapatos.

"Hay cosas que se devuelven y cosas que no. Por ejemplo, los zapatos generalmente no los devuelvo. Tengo de todo tipo y de todos los colores. Sin ir más lejos, Ricky Sarkany me mandó toda la nueva colección pero además tengo colecciones anteriores", reveló la conductora.

La top no quiso decir cuántos pares tiene en total, sí reveló cuántos usa por semana. "Tengo muchos, por suerte. Es que en el programa uso todos los días un par distinto y, a veces, tengo programa también a la noche. Así que es como si usara nueve pares por semana”, reveló.