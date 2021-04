Pampita sorprendió con su impactante colección de zapatos

En una nueva edición de Pampita Online por Net TV, Pampita lució su embarazo de seis meses y habló sobre sus looks en esta etapa de su vida, en particular por su fetiche por los zapatos, en especial aquellos que le llegan como regalos de marcas.

"Hay cosas que se devuelven y cosas que no. Por ejemplo, los zapatos generalmente no los devuelvo. Tengo de todo tipo y de todos los colores. Sin ir más lejos, Ricky Sarkany me mandó toda la nueva colección pero además tengo colecciones anteriores", reveló la conductora.

La top no quiso decir cuántos pares tiene en total, sí reveló cuántos usa por semana. "Tengo muchos, por suerte. Es que en el programa uso todos los días un par distinto y, a veces, tengo programa también a la noche. Así que es como si usara nueve pares por semana”, reveló.



El outfit canchero y de entrecasa que eligió Pampita para mostrar su pancita

Pampita está cursando el sexto mes de embarazo y luce radiante una enorme pancita. Después del lujoso baby shower con sus amigas más íntimas, la modelo de 43 años se mostró de entrecasa junto a su marido, Roberto García Moritán.

Siempre espléndida, la conductora de Pampita Online compartió algunas imágenes donde lució un outfit casual y clásico para las embarazadas: el enterito.



