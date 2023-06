Lali Espósito en las últimas semanas se vio envuelta en rumores de romance con un reconocido músico en México, luego de que se filtrara información a través de Twitter, cuando un usuario compartió una captura de pantalla de una conversación de Whatsapp con su padre, en donde asegura que vio a la cantante muy acerca de Rels B.

‘’Mi papá trabaja en una empresa de yates en México, y me manda un audio muy tranquilo diciéndome que están LALI Y RELS B EN UN BARCO CON ELLOS y que andan a los besitos", escribió la twittera e hizo estallar las redes con la primicia.

Lali Espósito y Rels B

Sin embargo, un mes después el foco lo tiene Eial Moldavsky, hijo del conocido humorista Roberto Moldavsky, ya que se lo relaciona con Lali y se encargó de hablar a fondo de lo que sucede verdaderamente entre ellos.

¿Qué hay entre Eial Moldavsky y Lali?

Fue en Radio Mitre, en donde le consultaron a Roberto si era el suegro de Lali y si sale con su hijo: "No creo que sean novios, o por lo menos no me he enterado. Sé que se llevan muy bien, ella ha venido una vez al show nuestro y se han ido juntos, pero no’’, expresó un tanto dudoso.

Lali Espósito y Eial Moldavsky

Sin embargo, no descartó la posibilidad y reveló que le encantaría verlos como pareja a Lali y Eial Moldavsky: "Los hijos no largan mucho, pero sé que se conocen y se dan bola, pero no es la novia de Eial, pero a mí me encantaría", cerró.

D.M