Rocío Guirao Díaz abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, las cuales algunas incluían su cuidado del cuerpo y las clases de yoga que está tomando.

Y, como suele suceder actualmente ante el furor de Gran Hermano, la modelo fue consultada sobre el reality.

"Hola, ¿quién creés que gana GH?", le preguntó un seguidor. Y la pareja de Nicolás Paladini respondió: "Me gustaría que gane Julieta. Se la ve fresca y auténtica".

Rocío Guirao Díaz mira el reality desde Miami, donde vive junto a su familia desde hace un tiempo. Por el momento habrá que esperar para saber si se le cumplirá el deseo a la modelo. Sí se sabe que esta semana al menos Disney no corre peligro de abandonar la casa ya que es la líder.

Rocío Guirao Díaz.

Rocío Guirao Díaz contó por qué no les responde a todos sus seguidores

Rocío Guirao Díaz tiene dos millones de seguidores en Instagram. Por eso, cuando recibe comentarios y preguntas por parte de ellos, le es muy difícil responder a cada uno.

La modelo -que está viviendo en Miami junto a Nicolás Paladini y sus tres hijos, Aitana, Indio y Roma- compartió esta tarde un video en sus Historias mientras esperaba en el auto a las chicas que estaban en su clase de baile. Allí contó cuál es su mayor inconveniente a la hora de escribirles a sus seguidores.

Rocío Guirao Díaz en Miami.

"Es como el momento que me dedico para leerlas a ustedes, para contestar sus preguntas. La verdad que no siempre llego a contestarles a todas pero hago lo mejor que puedo", comenzó diciendo Rocío Guirao Díaz. Y continuó: "Por lo menos les dejo un 'likecito', un corazoncito. La verdad es que yo no tengo Community Manager. Las redes las manejo yo. Siempre soy yo atrás de todos los mensajes".

Por último, la modelo señaló: "Hago lo mejor que puedo".