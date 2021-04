Rocío Guirao Díaz mostró orgullosa el look juvenil y canchero de su hija Roma

Instalada desde hace un tiempo en Miami junto a su marido Nicolás Paladini y los tres hijos que tiene, Aitana, Indio y Roma, Rocío Guirao Díaz disfruta de su vida en familia y hoy compartió unas hermosas fotos del increíble look que la más pequeña, que tiene 4 años y 8 meses lució para pasear con su autito de juguete rosa.

La pequeña reina de la casa dio cátedra de moda y se ve que le encanta lookearse y que le saquen fotos con sus outfits. Mediante sus historias de Instagram, la modelo se expresó sorprendida al ver Roma luciendo su look canchero y jugando en su autito rosa de juguete por las calles del barrio donde viven. "Tranqui", escribió Rocío junto a las fotos en las que Roma luce un vestido azul, botas de caña alta "texanas", una cartera cruzada y un moño.

Los motivos por los que Rocío Guirao Díaz decidió mudarse a Miami

Rocío Guirao Díaz confirmó cuál fue el motivo que la llevó a mudarse a Miami. "Yo me vine con una visa de trabajo, estoy contratada por una agencia de acá”, dijo y agregó sobre cómo se adaptan sus hijos Aitana, Roma e Indio. “Con tiempo, amor y paciencia, como todos los chicos que emigran”. Luego, se refirió a su manejo del idioma y confirmó: “Hablo inglés, pero cuando no me acuerdo una palabra, tiro fruta”.

La modelo se instaló en la ciudad de la Florida donde comenzará una renovada etapa, contratada para una reconocida empresa. Feliz por este cambio radical, la modelo de 38 años mostró también cómo está armando su casa, con la ayuda de dos decoradoras expertas.

FL