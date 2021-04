Eugenia Tobal volvió a las redes tras un inconveniente de salud

Durante un tiempo, Eugenia Tobal se mantuvo en silencio en las redes sociales y muchos de sus seguidores se preocuparon y le empezaron a preguntar en diferentes posteos si se había contagiado de Coronavirus. Pero para disuadir falsos rumores, la talentosa actriz argentina apareció y explicó los motivo por los que se mantuvo en silencio y lejos de Instagram.

"Bueno, este es un mensajito para los que me están preguntando por qué desaparecí tanto tiempo; si tengo COVID-19 o qué me pasó. Y no, no tengo Coronavirus, tampoco tuve, ni nadie de mi familia”, comenzó explicando. "Hace unos diez días me agarré una lumbalgia muy aguda, con un tema en el ciático. Y yo tengo un problema en las lumbares... Así que nada, me agarró muy fuerte y quedé de cama, con muchísimo dolor y con muy pocas ganas de nada. Prácticamente no me podía mover".

"Ahora ya me estoy empezando a sentir mejor y estoy con un tratamiento, así que quédense tranquilos que está todo bien. La familia está bien, Ema está bien y yo me estoy recuperando. Gracias”, terminó aclarando en sus redes sociales.

Eugenia Tobal reveló que fue extorsionada por un periodista tras su encuentro con el Papa

Eugenia Tobal hizo una fuerte confesión sobre su encuentro con el Papa en 2015. La actriz viajó en ese entonces con su hermano y asistió a la audiencia pública que celebra el Sumo Pontífice los miércoles en el Vaticano. La fuerte y conmovedora imagen de la reunión logró una repercusión mundial y la imagen recorrió el mundo.

Sin embargo, Tobal sufrió el asedio periodístico por este momento histórico porque se negó a dar entrevistas. “Fue horrible porque me mandaron a leer los labios. Nada de eso estaba premeditado, solo sucedió. Yo le dije que era muy feliz con mi vida y que lo único que me faltaba era ser mamá”, dijo Eugenia en Los Mammones, el programa de Jey Mammon.

"Fue un momento muy privado y muy íntimo porque hablábamos al oído y solo uno de mis hermanos, que estaba al lado, escucho la charla. Y después me enteré, porque me llamaron de todos lados, pero no di notas, que me habían leído los labios”, agregó.

Luego reveló la "amenaza" que recibió de parte de un periodista por no querer dar información. “Ahí me dijeron ‘Bueno, pero si no nos das la nota tenemos este material’. No voy a dar el nombre del periodista porque ya lo hablé con él y me pidió disculpas, pero es uno muy conocido”, disparó.

