Nicolás Paladini, el esposo de Rocío Guirao Díaz, fue reconocido por la NASA

Puro orgullo, esto fue lo que sintió Rocío Guirao Díaz con el gran reconocimiento que recibió su esposo, Nicolás Paladini, por parte de la NASA.

La agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, lo destacó con la "foto del día" en sus redes sociales, algo que el empresario replicó en su cuenta oficial de Instagram.



"Hoy es un gran día!!! Una de mis fotos fue ganadora de la “Foto del día” de la NASA (premio APOD). El mayor reconociendo para un Astrofotografo", relató Paladini ante la distinción. "Quiero agradecer a todos los que me han dedicado su tiempo y me han enseñado a ser un mejor fotógrafo. Esto me motiva a seguir mejorando!", agregó muy emocionado.

Ante este gran reconocimiento, Rocío le dedicó unas tiernas palabras a Nicolás: "Te felicito amor por este reconocimiento de la NASA. Sos mi orgullo", comentó la modelo ante la noticia.