Ángel de Brito reveló quiénes son las mujeres con las que Horacio Cabak engañó a su mujer

Ángel de Brito confirmó quiénes son las mujeres con las que Horacio Cabak habría engañado a su mujer, Verónica Soldato.

El periodista leyó parte de los mensajes que le envió la esposa del conductor, quien lo avaló para dar nombres de las amantes de él.

Una de las primeras señaladas es "Soy Malu", tal como es su avatar en Instagram. Según reveló Yanina Latorre, la mujer es azafata, está casada y tiene 40 años. El coqueteo con Cabak comenzó mediante Twitter donde ambos tuvieron un picante ida y vuelta mediante comentarios que, comenzaron como un chiste, pero siguieron en el ámbito privado.

Otra de las señaladas es la fotógrafa Marité de Jesús, con quien habría empezado su vínculo con el ex modelo en noviembre de 2020.

En relación a los rumores con Rocío Oliva, Verónica Soldato aseguró que las sospechas empezaron cuando compartieron videos en redes sociales en las que se hacía evidente el coqueteo.

"Vi un video en lo que ambos se hacían los lindos. Todo eso no me gustaba. De Rocío Oliva sospecho porque lo conozco mucho a él. De repente en casa decía que Oliva le caía bien cuando estaba en contra de todo lo relacionado a Diego Maradona", dijo la esposa de Cabak.

"No sé qué le pasa a este hombre. Él no se quiere arreglar conmigo pero quiere mantener su imagen impecable", agregó Soldato.

La contundente frase de Verónica Soldato sobre Horacio Cabak

Verónica Soldato se mostró angustiada por esta situación y fue contundente al momento de hablar de una reconciliación. "De ninguna manera me voy a arreglar. Tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada, no quiero perseguir a nadie pensando que me meten los cuernos. Acá el tuvo todo y eligió eso. Así que bueno ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro", disparó.

"Me parece bien que se saque la careta de la cara. No lo odio y no puedo odiarlo todavía. Lo que más me preocupa son los chicos.

Él niega todo. Todas las charlas son una falta de respeto", agregó.

