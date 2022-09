Rocío Marengo habló sobre su lucha por ser mamá: "Voy a volver a intentarlo"

Rocío Marengo hace tiempo que viene compartiendo abiertamente sus ganas de convertirse en madre.

De hecho, el día que abandonó MasterChef contó que ese iba a ser uno de sus próximos planes.

Luego de varias idas y vueltas con su expareja Eduardo Fort, finalmente la modelo reveló que se había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. Semanas después, contó que no se había dado.

Rocío Marengo y su expareja Eduardo Fort.

Mucho más no se supo al respecto porque Rocío Marengo nunca había querido hablar demasiado del tema.

En esta oportunidad, la modelo asistió al programa Chile visión, del país vecino y reveló detalles de su lucha por ser mamá.

"Yo hice una fertilización in vitro. Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos", comenzó a contar la ex de Eduardo Fort.

Rocío Marengo.

Luego Rocío Marengo dijo: " Y bueno, hice el tratamiento y no salió bien... me dolió muchísimo. Es muy reciente porque lo hice este año. Después al toque cuando me sale el negativo, que no había quedado embarazada, me surge la propuesta de entrar a El discípulo del Chef, entré y para mí fue mágico. Me hizo muy bien".

Ante la consulta del conductor sobre si va a intentar nuevamente y de la misma manera, la modelo respondió: "Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar. No me esperaba encontrarme con resultados como me encontré. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá".