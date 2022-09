Rocío Marengo está de vacaciones en Río de Janeiro junto a su madre, Graciela Paganini. La famosa presentadora preocupó de manera reciente a todos sus fans al compartir un video con el rostro totalmente quemado por el sol.

“¡Oh, oh! Alguien se quemó demás (risas). Estaba en un ladito y pensé que estaba todo bien, pero tuve problemas graves”, expresó Rocío Marengo desde el cuarto del hotel con su bata de baño puesta y el rostro rojo como un tomate.

Rocío Marengo preocupó a sus seguidores: “¿Es quemadura de primer grado?”.

“¿Mami, esto es quemadura de primer grado?”, le preguntó Rocío Marengo a Graciela, quien desde el fondo explicaba que la descuidó un momento y cuando volvió la encontró así de insolada.

“¡Por favor! Pensé que no me iba a quemar tanto, eh, ¡es un desastre!”, finalizó el vídeo la ex de Eduardo Fort, con una gran sonrisa desde Río de Janeiro. La historia parece tener un filtro que podría exagerar la quemadura real.

Más adelante Rocío compartió una nueva historia con su madre cenando donde su rostro luce con un color más normal.

Rocío Marengo, enamorada de su mamá

Desde que está separada de Eduardo Fort, Rocío Marengo ha estado más presente con su agenda laboral en el país vecino, Chile, con la participación del reality, “El discípulo del chef” y otros proyectos allí. La presentadora también se muestra mucho más cercana a su mamá, Gabriela.

“¡Feliz con mi mamá Gabriela de un lado a otro! Má con vos no le tengo miedo a nada. SOS la mejor mamá del mundo ¡Te amo!”, comentó la famosa.

Rocío Marengo siempre se ha mostrado con un fuerte vínculo con la madre y ahora que está soltera está mucho más unida y ahora en sus vacaciones desde Brasil queda más que demostrado.