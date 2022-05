Rocío Marengo dio una triste noticia: "No hay..."

Rocío Marengo había confesado hacía tiempo que su gran sueño era convertirse en madre. Para ello, llevó a cabo un tratamiento que parecía acercar cada vez ese momento.

Sin embargo en la tarde de este domingo, la modelo dio la triste noticia en sus redes de que su deseo tendrá que esperar. "Ay, no sé cómo contarles, ¿cómo decirlo? Qué palabras usar.... Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino", comenzó escribiendo Rocío Marengo. Y continuó: "Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir mil veces".

Rocío Marengo luego escribió: "Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡no hay que bajar los brazos!"

Por último, la modelo señaló: "Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón... Estoy triste pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. ¡Todo mi amor para ustedes!"

Rocío Marengo.

Rocío Marengo en su camino de convertirse en madre

Rocío Marengo se caracteriza por la naturalidad con la que se comunica públicamente. La actriz manifestó en varias oportunidades su sueño de convertirse en madre, aunque lamentablemente no contó con el apoyo de su pareja para alcanzarlo juntos. Sin embargo eso no fue un impedimento para ella que decidió cumplirlo sola.

Hace aproximadamente dos semanas, a través de su cuenta oficial de Instagram, Rocío Marengo publicó un video donde se la ve media anestesiada diciendo: "Un poquito anestesiada todavía, con mi hermana que me acompañó y acá vamos". Además escribió: "Un pasito más, estoy muy orgullosa de mi!!! Tengo a la mejor familia y amigas del mundo. Gracias @solmarengo Hermana, mejor amiga...sos todo!".

Rocío Marengo en su camino de convertirse en madre.

Seguido a eso, Rocío Marengo compartió una imagen de ella internada y agregó: "Estoy muy muy feliz!! Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes!! Seguiré conectada conmigo misma, mi familia y amigas (que tengo las mejores) en este momento tan personal y deseado!!".

Como si eso fuera poco, Rocío Marengo manifestó cómo se siente: "Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mi misma!! una mezcla de emociones linda pero fuerte!! Gracias por el respeto! Los amo". Dejando al descubierto sus sensaciones más íntimas y el agradecimiento a sus seguidores.