Rocío Marengo le envió un mensaje a las madres solteras: "No estamos solas"

Rocío Marengo finalmente puso en marcha el tratamiento para poder convertirse en madre y el hecho de hacerlo público revolucionó las redes y los seguidores que están en su misma situación le explotaron la casilla de mensajes con palabras de apoyo, de aliento y con historias de vida.

Fiel a su estilo de empatizar con el público de la manera más sincera, Rocío Marengo se manifestó a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram donde escribió: "Chicas son muchos los mensajitos que recibí! y muero por contestarles a todas!!! GRACIAS!. Las admiro a todas y cada una! Todo mi amor para ustedes!".

Rocío Marengo.

Rocío Marengo continuó: "Muchas mamás solteras por elección (como yo) y otras haciendo todo solas porque los padres no cumplen su rol!. Sepan que no somos las que éramos! Mes sentí respetada y valorada al exponer mi caso públicamente (algo que me daba mucho miedo porque la gente muchas veces desde la ignorancia y sin maldad en muchos casos, no empatizan y lastiman con sus preguntas y comentarios!)".

A modo de manifestar el apoyo a cada una de las mujeres que se encuentran en esta situación, Rocío Marengo les dejó en claro: "No estamos solas!! es hasta el límite que NOSOTRAS pongamos!! es lo que nosotras queremos!!".

LA PUBLICACIÓN DE ROCÍO.

La posdata que escribió Rocío Marengo

Evidentemente no le alcanzaban las palabras para expresar todo lo que está sintiendo en este momento tan especial de su vida, por lo que Rocío Marengo agregó: "Imagínense lo que me cuesta no contarles más! jaja. Imagínense la ansiedad que manejo! Ya tendremos tiempo de compartir experiencias! Las adoro!!!".

Para acompañar todo el texto que publicó en sus redes, la artista argentina eligió la canción "Color Esperanza" de Diego Torres. De esa forma también lanzó un mensaje esperanzador para aquellas que todavía no se animan a tomar la decisión de cumplir su sueño de maternar.