Tras varios años de relación y en medio de un sin número de escándalos, Rocío Marengo y Eduardo Fort se van a casar. La noticia la dio a conocer El Ejército de LAM.

Pía Shaw fue la encargada de tirar la bomba al aire. Al parecer los Fort ya están al tanto de la noticia y se habrían enterado, en una reunión familiar, que Eduardo Fort registró en una historia en su Instagram.

Rocío Marengo y Eduardo Fort se casan.

Al dar la información Pia, Ángel de Brito unió cabos y mostró la historia en la que el empresario estaba con la familia reunida y Rocío. No sería la primera vez que un titular de esta magnitud lleva el hombre de Roció Marengo y Eduardo Fort, pero ahora toma mayor importancia, luego de que la presentadora haya intentado ser madre soltera.

El día que Rocío Marengo explotó en contra de Eduardo Fort

El año pasado Rocío Marengo hizo parte de ShowMatch: La Academia, donde demostró sus excelentes dotes histriónicos para el baile. Por el programa pasaron muchas historias de amor, varias visitas de novios, parejas y familiares y la artista se cansó de que su novio, de más de 8 años, nunca fuera a verla bailar en vivo.

“Capaz no entienden. Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. Estoy hace 8 años, estando, acompañando y no es capaz de acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta. repodrida”, dijo en ese momento Marengo, con las lágrimas por doquier.

Luego del escándalo y cuando se pensaba que ya todo quedaba ahí, la relación tomó un nuevo giro y volvió a su normalidad. Hace meses, Rocío Marengo volvió a hablar del deseo de ser madre y contó sobre el proceso y tratamiento que empezó para gestar un bebé con la ayuda del método científico, pero para sorpresa de todos, avisó que lo haría sola, que sería madre soltera.

Hoy, a una semana de que publicara que los embriones que le insertaron no dieron resultado, se conoce que Rocío Marengo y Eduardo Fort se van a casar.